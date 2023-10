Claudia Iosif, cunoscută în showbiz drept Babs, susține că nu știa nimic despre faptul că Dorian Popa a fost depistat de polițiștii rutieri din Ilfov, în urma testării cu Drugtest, sub influența unei substanțe psihoactive, mai precis canabis, sâmbătă, 28 octombrie.

Tot ea dezvăluie că în dimineața acestei zile a vorbit cu artistul, care nu i-a zis despre situația prin care trece. „Ce s-a întâmplat?! Poftim?! Nu pot să cred așa ceva, nu știu nimic, Doamne! Doamne ferește! Noi chiar am vorbit dimineață, nu am știut nimic. Scuză-mă că trebuie să închid, chiar nu știu nimic”, a spus iubita lui Dorian Popa pentru spynews.ro.

Dorian Popa a rămas fără permisul de conducere

„La data de 27 octombrie, ora 21.15, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov – Serviciul Rutier, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit în trafic, în localitatea Domnești, un autovehicul, condus de un bărbat, iar în urma testării cu aparatul din dotare au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive”, a transmis Poliția Ilfov.

Astfel, influencerul Dorian Popa, în vârstă de 35 de ani, a fost oprit zona casei sale și a fost depistat la Drugtest că a consumat canabis, spun surse apropiate anchetei, pentru Libertatea.

„Întrucât aceasta nu reprezintă o probă în cadrul dosarului penal, conducătorul auto a fost condus la unitate medicală din București, pentru recoltarea de probe biologice“, a precizat Poliția. Lui Dorian Popa i-a fost reținut permisul auto.

Dorian Popa, zvonuri că s-a despărțit de Claudia Iosif

De curând, un apropiat al lui Dorian Popa și al Claudiei Iosif a declarat că cei doi locuiesc deja în case separate și că relația s-a încheiat. Având în vedere zvonurile apărute, ea nu a confirmat cele apărute în spațiul public, însă a tinut să precizeze că este normal să facă lucruri separat de iubitul ei.

Totodată, aceasta a spus că și-a mutat atelierul de croitorie din locuința celebrului influencer, la 5 minute de imobilul de lux din Domnești. „Nu vreau să discut despre așa ceva. Suntem de 11 ani împreună, e normal să facem și lucruri separat. Nu mai e ca în primul an.

Eu mi-am mutat atelierul în altă parte, pentru că nu mai era în regulă să fie în mansarda casei noastre. Dar e la 5 minute de casa noastră”, a dezvăluit Claudia Iosif, pentru Cancan.

La rândul lui, Dorian Popa nu a vrut să comenteze pe seama zvonurilor apărute în spațiul public despre despărțirea dintre el și iubita lui. Acesta a explicat doar că urmează o perioadă în care este foarte mult timp plecat de acasă.

„Am fost pe drumuri, nu prea mai apuc să dorm. Am plecat cu duba, tocmai ca să mă odihnesc. Acum merg la Craiova, la noapte ne întoarcem, pentru că mâine am două evenimente în București. Sunt pe ultima sută cu lansarea unui nou produs, marca Hâț, la finele lui noiembrie. Am tot făcut drumuri în Germania, unde se află fabrica.

Am văzut ce se întâmplă pe afară, dar aleg să nu-mi fie teamă să călătoresc. Ei bine, nu mă duc nici prin zonele periculoase. Nu mă joc cu focul, cum s-ar spune. Mai am o plecare peste granițe, în viitorul apropiat, la finele lui octombrie am iar filmări în Europa”, a spus Dorian Popa pentru aceeași sursă menționată mai sus.