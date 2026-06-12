Se pregătește o reformă masivă

Țuțuianu a subliniat că documentul se bazează strict pe datele oficiale ale instituției și că aceste concluzii arată clar de ce este nevoie de o intervenție la nivel legislativ.

„Principalele mele priorităţi, încă de la începutul anului, sunt legate de o reformă electorală masivă, care include şi o nouă lege a finanţării partidelor politice”, a precizat acesta, potrivit News.ro.

Mecanismele de sancționare reprezintă o vulnerabilitate majoră, cadrul legal actual fiind incapabil să descurajeze abaterile sau să asigure recuperarea banilor.

Amenzi mai mari pentru partide

Președintele AEP susține că soluția constă în modificarea cuantumului amenzilor și fluidizarea procedurilor. Amenzi mai mari ar impune o mai mare disciplină în rândul partidelor, în timp ce un sistem clar de executare ar transforma controlul AEP într-un instrument cu adevărat eficient.

„O parte importantă a finanţării şi a activităţilor de campanie s-a mutat în spaţiul digital, iar acest domeniu este insuficient reglementat în prezent”, a explicat Ţuţuianu.

În ceea ce privește calendarul reformelor, șeful AEP a precizat că instituția are deja pe masă mai multe proiecte de lege. Primul dintre ele, care pune în aplicare un regulament european, este aproape gata și va fi lansat în dezbatere publică săptămâna viitoare. În paralel, autoritatea pregătește modificări substanțiale atât pentru propria lege de organizare și funcționare, cât și pentru legislația care reglementează activitatea partidelor politice.

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26,2 milioane de lei este suma confiscată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) de la partidele politice în anii electorali 2024-2025, în timp ce valoarea amenzilor doar pentru formațiunile parlamentare ajunge la 535.000 de lei, conform analizei realizate de organizația neguvernamentală Expert Forum.

Conform analizei făcute de Expert Forum, în baza datelor furnizate de Autoritatea Electorală Permanentă (instituție condusă de Adrian Țuțuianu), au fost aplicate amenzi de 6.171.000 lei.

„Cele mai mari amenzi, însumând 4,3 milioane de lei, au fost aplicate pentru controlul de fond. Iar numeroase amenzi sunt legate de încălcarea articolelor care solicită transparență prin publicarea unor informații anual, în Monitorul Oficial, incluzând date despre venituri.”, arată sursa citată.



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