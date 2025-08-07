„Nu pot ascunde nepăsarea cuiva”

„Rolul meu ca ministru e să mă asigur că aceste centre funcţionează corespunzător, rolul meu e să protejez pacienţii şi să protejez cadrele medicale de bună-credinţă. Nu pot ascunde nepăsarea cuiva doar pentru că pătez o aşa-zisă închipuită şi poate exagerată stimă de sine pe care domnul doctor o are”, a declarat ministrul, la B1TV.

Totodată, Rogobete a precizat că a primit o notificare din partea medicului în care este subliniat faptul că „am avut un limbaj neadecvat, ceva de genul, în faţa unui medic, cadru universitar”.

„Deci, pentru dânsul, titulatura se pare că contează mai mult decât activitatea şi coordonarea în sine a acelui centru”, a precizat Alexandru Rogobete.

O serie de nereguli

Managerul Centrului de Arși, susține oficialul, s-a simţit jignit că i s-a cerut demisia în urma unui scandal revoltător.

„El s-a simţit foarte jignit de faptul că i-am cerut demisia în urma unui scandal revoltător, o pacientă care urlă, în anul 2025, la propriu, de durere şi nu primeşte antalgice. Un centru în care au fost găsite de echipa mea, Inspecţia Sanitară de Stat şi Corpul de Control o serie de nereguli administrative, lipsa de respectare a protocoalelor de igienă, nerespectarea protocoalelor în secţia pe care dânsul o coordonează”, a precizat Rogobete.

Potrivit HotNews, chirurgul plastician Tiberiu Paul Neagu, demis la începutul acestei săptămâni de la conducerea Centrului de Arşi Floreasca, îi cere lui Alexandru Rogobete, printr-o notificare trimisă prin avocat Ministerului Sănătăţii, să retracteze „afirmaţiile false, eronate şi defăimătoare, cauzatoare de prejudicii de imagine, reputaţie şi onoare” la adresa sa.

Noi norme de funcționare

În același context, Alexandru Rogobete, a anunțat că în umătoarea perioadă vor exista noi norme pentru funcţionarea centrelor de arşi din ţară, astfel încât acestea să fie echivalate cu cele din Uniunea Europeană. Un grup de lucru deja lucrează la aceste norme.

„Am demarat deja un grup tehnic de lucru cu experţi care tratează pacienţi cu arsuri grave din România, din majoritatea centrelor universitare din ţară, unde există astfel de unităţi funcţionale pentru arşi grav, care reanalizează acum Ordinul de Ministru care impune normativele minimale pentru funcţionarea unui astfel de centru, comparativ cu normele de funcţionare din Franţa şi Italia. Încercăm, practic, să ducem aceste norme cât mai aproape de o realitate europeană şi de a le armoniza cu legislaţia actuală”, a explicat ministrul Sănătății.

