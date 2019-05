Reacția lui Dacian Cioloș după închiderea urnelor. „Votul de astăzi arată că România renaște”

Liderul PLUS a făcut această declarație alături de Dan Barna, președintele USR.

„Astăzi România a răspuns, referendumul acela de care ne era teamă tuturor a trecut cu peste 40%. USR – PLUS vă promite că fără penali va ajunge în Constituție. USR – PLUS este elementul pe care putem construi mai departe viitorul. Vedem un referendum care a trecut și care confirmă că justiția trebuie să rămână independentă. Asta arată că România are resurse să rămână o țară europeană”, a spus Dan Barna.

„Ceea ce s-a întamplat astăzi în diaspora arată o dată în plus că acest guvern trebuie să plece. Cerem în mod oficial formal, si explicit demisia guvernului Viorica Dăncilă pentru mizeria pe care au făcut-o din nou cetățenilor din diaspora după ce averau experiența din 2014”, a precizat Barna, după inchiderea urnelor.