„Asta ați vrut? Ei, bine, acum ați obținut! Un atac cu rachete balistice hipersonice”, se arată în mesajul care însoțește un material video cu bombardamentul.

So, that's what you wanted?

Well, you've damn well got it!



A hypersonic ballistic missile attack pic.twitter.com/lsKQHhMnif — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) November 21, 2024

După ce Ucraina a lansat mai multe atacuri, printre care și unul cu rachete ATACMS asupra unui depozit de muniții din regiunea Briansk, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a transmis că a ripostat testând „unul dintre cele mai noi sisteme rusești de rachete cu rază medie de acțiune”, numit Oreșnik, pe 21 noiembrie.

Conform lui Putin, în prezent nu există mijloace de contracarare a rachetelor Oreșnik.

„Rachetele lovesc ținta la o viteză de Mach 10, adică 2,5-3 kilometri pe secundă. Apărarea aeriană modernă disponibilă în lume și sistemele de apărare antirachetă create de americani în Europa nu interceptează astfel de rachete. Acest lucru este exclus”, a susținut liderul de la Kremlin.

Tot joi, 21 noiembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis pe X că „Putin a recunoscut că a făcut un al doilea pas în acest an către escaladarea și extinderea acestui război. A fost folosită o nouă rachetă balistică”.

Recomandări Mic sondaj la marginea țării. De la „frumosul Ciolacu” și „inteligentul Geoană” la „Băsescu cel hazliu”, ce cred oamenii care trăiesc în colțul de jos al hărții, în Dobrogea, despre prezidențiale

Today, Putin admitted to taking a second step this year toward escalating and expanding this war. A new ballistic missile was used. Putin struck our city of Dnipro, one of Ukraines largest cities. This is a clear and severe escalation in the scale and brutality of this war—a… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 21, 2024

Liderul de la Kiev a precizat și care a fost primul pas către escaladarea războiului: implicarea Coreei de Nord, „cu un contingent de cel puțin 11 000 de soldați”.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News