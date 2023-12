Ministerul condus de Marcel Boloș a anunțat inițial că salariile profesorilor vor crește cu 8% de la 1 ianuarie 2024, apoi reprezentanții instituției au precizat că a intervenit o „eroare materială” și că salariile profesorilor vor crește cu 13%.

„A fost o greșeală a colegilor care au încărcat pe site o variantă pe care au avut-o, mai veche, inițial în elaborarea proiectului de ordonanță. Este corectată și pusă pe site ce s-a discutat și convenit cu liderii de sindicat și avem varianta cea corectă, respectiv de 13%, cu data de 1 ianuarie și apoi cu 7% de la data de 1 iunie”, a spus Boloș.

El a precizat că nu a fost nimic intenționat și că va face „cercetările de rigoare pe tema aceasta pentru colegii care au făcut această greșeală”.

„Să nu uităm că ministerul lucrează de 24 de ore continuu la elaborarea proiectului de buget și nu se pune problema vreunei intenții din partea Ministerului de Finanțe. 24 de ore de muncă continuă… Să admitem că pot să existe și astfel de greșeli. Îmi cer scuze pentru această eroare care a apărut. Este, cum am spus, un volum de muncă imens. Angajamentele pe care Guvernul României și le-a asumat le duce la bun sfârșit fără niciun fel de discuție, banii fiind cuprinși în buget și nu se pune sub nicio formă o altă variantă pe care am putea s-o luăm în discuție”, a afirmat Marcel Boloș.

El a precizat că varianta publicată din greșeală „nu este de actualitate” și că „din greșeală a fost încărcată pe site”.

