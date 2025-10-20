„Nu pot face eu o apreciere cu privire la o opțiune care aparține întru totul domnului prim ministru. Eu mi-aș dori ca această decizie a CCR să fie privită în cheia funcționării statului de drept. Important este ca o astfel de decizie să fie extrem de atent și serios examinată”, a afirmat Marinescu la Antena 3.

„Am informația din spațiul public că este o decizie de admitere strict pe aspectul extrinsec ți nu intrinsec. Este un amănunt foarte important pentru că se vizează fondul legii. Iar decizia de plecare sau nu a premierului este una politică și ea se poate lua la nivelul coaliției”, a adăugat el.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat că premierul Bolojan va avea un punct de vedere după ce CCR va transmite comunicatul.

CCR a decis să pice legea pensiilor magistraților cu 5-4 la vot

Curtea Constituțională a decis luni, 20 octombrie, după două amânări, că legea Guvernului Bolojan care taie pensiile speciale ale magistraților este neconstituțională, așa cum a scris Libertatea ziua precedentă, citând surse politice și din CCR.

Președinta CCR, Simina Tănăsescu, a fost judecător raportor, lucru dezvăluit de Libertatea încă de luna trecută, iar scorul la vot a fost 5-4.

Amintim că premierul Ilie Bolojan, aflat în funcție din 23 iunie, a spus încă din august că, dacă legea pică la CCR, „Guvernul nu mai are legitimitate”, afirmații repetate ulterior.

Ce prevede legea pensiilor magistraților asumată de Guvern în Parlament

Pe scurt, reforma pensiilor speciale ale magistraţilor, adoptată în pachetul 2 de măsuri fiscale de Guvernul Bolojan și asumată apoi în Parlament pe 1 septembrie, prevede creşterea vârstei de pensionare la 65 de ani cu o perioadă de tranziţie de 10 ani şi plafonarea pensiei la maximum 70% din ultimul salariu net, nu 80% din ultimul salariu brut, așa cum este acum.

„Valoarea unei pensii medii în magistratură este între 4.800 și 5.000 de euro, deci 24.000-25.000 de lei, o pensie care este de multe ori mai mare decât pensia medie de 550-600 de euro care este în România”, a explicat Ilie Bolojan pe 29 august.

