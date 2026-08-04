Șeful Gărzii Naționale de Mediu (GNM) subliniază că instituția pe care o conduce este deschisă oricărei acțiuni de verificare, cu condiția ca aceasta să se bazeze pe o analiză obiectivă. El adaugă că așteaptă rapoartele finale înainte de a emite judecăți de valoare și avertizează că speculațiile publice premature pot aduce prejudicii de imagine.

Șeful GNM atrage atenția asupra antepronunțării publice

Andrei Corlan a explicat că, până în acest moment, nu îi sunt cunoscute datele specifice pe care Ministerul Mediului le-a avut în vedere atunci când a selectat cele cinci comisariate județene pentru inspecții urgente. Cu toate acestea, el s-a arătat convins că demersul va clarifica rapid toate aspectele și semnele de întrebare existente.

Comisarul general a punctat că o evaluare corectă și onestă trebuie făcută doar la finalizarea verificărilor. Orice formă de antepronunțare publică are potențialul de a afecta atât reputația instituției, cât și activitatea curentă a comisarilor de mediu.

În sprijinul activității instituției, Corlan a invocat indicatorii de performanță, menționând că analiza cifrelor arată o activitate eficientă a inspecției de mediu. Potrivit acestuia, Garda de Mediu a înregistrat o rată de absorbție de 100% a fondurilor PNRR alocate, generând totodată economii din bugetul proiectelor.

Problemele sistemice necesită politici publice naționale

Reprezentantul GNM a adus în discuție și contextul privind resursele umane, precizând că instituția funcționează cu un număr de 424 de comisari la nivel național. Aceștia gestionează zeci de mii de activități cu impact asupra mediului, de la controlul gestionării deșeurilor și al balastierelor, până la combaterea braconajului, a traficului transfrontalier ilegal și a substanțelor periculoase.

În plus, conducerea Gărzii de Mediu a amintit că eficiența controalelor depinde direct de analiza de risc. Andrei Corlan a evidențiat că o inspecție rezolvă o situație punctuală, în timp ce problemele de mediu profunde se pot rezolva doar dacă constatările din teren sunt transpuse de minister în politici publice naționale eficiente.

„Cu încredere că poziția transmisă recent de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este una obiectivă, aștept cu interes concluziile corpului de control și, ulterior finalizării rapoartelor, vom comunica public, ca de fiecare dată, atât poziția GNM, cât și eventualele măsuri adoptate”, a declarat șeful Gărzii Naționale de Mediu.