Un proiect de inginerie spectaculos: tunelul va separa traficul urban de cel portuar

Contractul pentru tunelul rutier subacvatic din Genova a fost câștigat de Webuild, una dintre cele mai mari companii internaționale de construcții și inginerie civilă din lume, având sediul în Italia. Tunelul va separa traficul urban de cel portuar, reducând aglomerația și emisiile, se arată într-un comunicat emis, pe 30 iulie, de Webuild. Proiectul include, de asemenea, lucrări de regenerare urbană, cu noi spații verzi.

Grupul Webuild își consolidează prezența în Liguria (Genova este capitala regiunii n.r.) printr-un contract în valoare de 803 milioane de euro atribuit de Autostrade per lItalia (echivalentul din Italia al companie CNAIR n.r.) pentru construirea secțiunii centrale a tunelului rutier subacvatic din Genova. Proiectul va fi executat de Webuild (90%) și de filiala sa SELI Overseas (10%).

Contractul vizează cel mai complex tronson al lucrării, Lotul B, care se desfășoară subteran sub bazinul portuar și o parte a orașului Genova.

„Traseul total se va întinde pe aproximativ 4,2 kilometri, dintre care 3,4 kilometri în tuneluri, cu două tuburi paralele separate, câte unul pentru fiecare sens de circulație. Tunelul va face legătura între San Benigno, la vest, și Viale Brigate Partigiane din cartierul Foce, trecând pe sub bazinul portuar, unde va atinge o adâncime minimă de peste 40 de metri, înainte de a urca din nou sub dealul cartierului Carignano”, precizează Webuild, în comunicat.

Excavarea se va face cu o „cârtiță” cu un diametru de 16 metri

Proiectul se desfășoară în Marea Ligurică, un braț al Mării Mediterane, chiar sub bazinul portuar al orașului Genova.

Excavarea va fi realizată cu ajutorul unei „cârtițe” (TBM – tunel-boring machine) cu un diametru de aproape 16 metri, una dintre cele mai mari utilizate în Italia, care va excava în total aproximativ 7 kilometri.

Webuild dispune deja de una dintre cele mai mari flote de TBM-uri din lume, cu aproximativ 65 de astfel de utilaje la nivel global, incluzând cele aflate în funcțiune, în curs de asamblare și comandate. Din acest total, 40 sunt destinate proiectelor din Italia.

„Noul tunel va separa traficul urban de fluxurile portuare și logistice, care în prezent se suprapun, îmbunătățind circulația și reducând aglomerația, emisiile și poluarea fonică. Beneficiile cele mai vizibile se vor resimți la suprafață: devierea unei părți semnificative a traficului în subteran va elibera spații urbane, va îmbunătăți legăturile dintre cartiere și va spori calitatea vieții în unele dintre cele mai aglomerate zone ale orașului”, se mai precizează în comunicat.

În urma proiectului va fi amenajat și un parc

Se estimează că proiectul va crea peste 700 de locuri de muncă, atât direct, cât și indirect. Proiectul presupune și un plan de regenerare urbană, prin care zonele de la ambele intrări în tunel vor fi complet modernizate și amenajate peisagistic.

Este prevăzută și amenajarea Parcului Lanterna, care „va fi construit parțial folosind materialul excavat, în conformitate cu principiile economiei circulare și pentru a reduce transportul legat de construcții”.

Compania Webuild construiește în Genova și un dig de protecție. Foto: Webuild/Facebook

Prin acest proiect, Webuild își consolidează prezența industrială strategică în Genova. În ultimii ani, compania a fost implicată în oraș prin construcția Noului dig de protecție, conceput pentru a spori capacitatea și siguranța portului, precum și a joncțiunii Terzo Valico dei Giovi–Genova, legătura feroviară de mare capacitate și viteză care va conecta orașul cu Milano.

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