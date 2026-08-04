Profituri uriașe în plină criză climatică: 700.000 de dolari pe minut

În al doilea trimestru din 2026, cele opt companii listate au generat un profit combinat de aproape 93 de miliarde de dolari, aproape dublu față de aceeași perioadă din 2025, când câștigurile au fost sub 50 de miliarde de dolari.

Conform unei analize The Guardian, aceste companii au realizat profituri de peste 700.000 de dolari pe minut. Între timp, valoarea lor de piață a crescut cu aproximativ 600 de miliarde de dolari, depășind pragul de 3 trilioane de dolari. În acest context, temperaturile globale au atins niveluri record, provocând valuri de căldură devastatoare și secete severe.

Compania de stat saudită Saudi Aramco a raportat cel mai mare profit trimestrial, cu o creștere de 34%, ajungând la peste 33 de miliarde de dolari, chiar dacă infrastructura sa a fost avariată de atacuri cu drone și rachete din partea forțelor iraniene și houthi. Potrivit bazei de date Carbon Majors, Aramco este responsabilă pentru cele mai mari emisii de carbon din istorie, fiind urmată de Chevron și ExxonMobil.

Trump critică profiturile companiilor petroliere pe fondul scumpirii benzinei

Aflat sub presiunea alegerilor parlamentare partiale și a unei crize de accesibilitate în SUA, unde prețul benzinei a crescut cu 37% de la izbucnirea războiului cu Iranul, președintele Donald Trump a atacat public profiturile uriașe ale gigantilor din industria petrolieră, potrivit CNN.

Deși o scădere a prețurilor la energie i-ar oferi un sprijin politic esențial înaintea votului din noiembrie, scumpirea globală a țițeiului continuă să aducă câștiguri masive exportatorilor – precum Saudi Aramco, care a raportat un profit trimestrial de 33,4 miliarde de dolari -, creând o situație dificilă pentru administrația de la Washington.

În iunie 2026, președintele Donald Trump avertiza că Statele Unite ar putea rămâne „fără rezerve de petrol în aproximativ patru săptămâni”, dacă nu va fi semnat un memorandum de înțelegere cu Iranul. Declarația sa, făcută la summitul G7 din Franța, trasa un scenariu sumbru: epuizarea rezervelor ar duce la „haos economic” și la comparații nefavorabile cu Herbert Hoover, președintele asociat cu începutul Marii Depresiuni.

Critici dure din partea organizațiilor de mediu

Aceste profituri uriașe au atras un val de critici din partea activiștilor de mediu. Patrick Galey de la Global Witness a declarat: „Profiturile uriașe ale BP sunt o amintire scandaloasă a celor care profită de pe urma suferinței umane. În timp ce incendiile amenință comunități din întreaga lume, seceta se intensifică, iar costurile energiei cresc, familiile obișnuite plătesc prețul pentru prioritizarea câștigurilor acționarilor în detrimentul unei planete locuibile”.

Rosie Downes, reprezentanta Friends of the Earth, a criticat și ea situația: „În timp ce BP înregistrează un alt val de profituri uriașe, milioane de gospodării plătesc prețul prin facturi uriașe la energie și o criză climatică scăpată de sub control”.

Verile din 2026 au fost marcate de dezastre climatice fără precedent

Conform unui raport publicat de The Guardian, Europa s-a confruntat cu cel mai sever val de căldură din istorie, care a provocat moartea a aproximativ 20.000 de persoane, dintre care aproape 3.000 în Marea Britanie în lunile mai și iunie. În Asia de Sud, ploile extreme au cauzat inundații și alunecări de teren în Bangladesh, Pakistan și India, iar în Africa, temperaturile ridicate au agravat secetele. Incendiile forestiere din Europa, SUA și Canada au generat pierderi de vieți omenești și daune de miliarde de euro.

Simon Stiell, șeful pentru climă al ONU, a subliniat: „Dezastrul climatic la nivel mondial atinge proporții de coșmar. Trebuie să renunțăm mai rapid la cărbune, petrol și gaze, să accelerăm utilizarea energiilor regenerabile și să protejăm comunitățile deja afectate”.

În ciuda creșterii profiturilor, BP și-a redus drastic investițiile în energia verde, scăzând bugetul anual pentru tranziția energetică de la 5 miliarde de dolari la 1,5-2 miliarde de dolari. Compania a anunțat vânzarea unor afaceri de energie regenerabilă, inclusiv a celei mai mari unități de producție de biogaz din SUA. Între timp, alte companii precum Shell, Chevron și ExxonMobil au înregistrat și ele creșteri masive ale profiturilor, stârnind controverse la nivel global.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E breaking news-ul începutului de lună, dragi români! S-a întâmplat acum câteva minute și multor cetățeni nici nu le vine să creadă. Fără ezitare, cu un ton imperativ, Traian Băsescu a făcut anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se aștepta. Și cu atât mai puțin susținătorii lui Ilie Bolojan! Ce a spus fostul președinte al României
Viva.ro
E breaking news-ul începutului de lună, dragi români! S-a întâmplat acum câteva minute și multor cetățeni nici nu le vine să creadă. Fără ezitare, cu un ton imperativ, Traian Băsescu a făcut anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se aștepta. Și cu atât mai puțin susținătorii lui Ilie Bolojan! Ce a spus fostul președinte al României
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV!!
Unica.ro
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV!!
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
Elle.ro
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
gsp
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
GSP.RO
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
BYD atacă segmentul de lux: chinezii lansează o limuzină care să rivalizeze cu Mercedes și BMW
GSP.RO
BYD atacă segmentul de lux: chinezii lansează o limuzină care să rivalizeze cu Mercedes și BMW
Parteneri
Doliu la TV! Anunțul tragic al dimineții a venit acum și frânge inimi! A murit subit prezentatoarea TV care ani de zile ne-a adus știri de pe Litoral
Libertateapentrufemei.ro
Doliu la TV! Anunțul tragic al dimineții a venit acum și frânge inimi! A murit subit prezentatoarea TV care ani de zile ne-a adus știri de pe Litoral
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane
Tvmania.ro
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane

Știri România

Parteneri
„Vrem în România sau în Rusia”. Migranții ajunși ilegal în Ceuta spun că vor să muncească în Europa: „Marocul le trimite forță de muncă”
Adevarul.ro
„Vrem în România sau în Rusia”. Migranții ajunși ilegal în Ceuta spun că vor să muncească în Europa: „Marocul le trimite forță de muncă”
Marius Șumudică a dat de pământ cu transferurile FCSB după 2-2 cu Farul: „Nu au adus niciun plus”. Cine l-a mai dezamăgit?
Fanatik.ro
Marius Șumudică a dat de pământ cu transferurile FCSB după 2-2 cu Farul: „Nu au adus niciun plus”. Cine l-a mai dezamăgit?
Un deputat rus cere ‘război total’ împotriva Ucrainei
Financiarul.ro
Un deputat rus cere ‘război total’ împotriva Ucrainei
Parteneri
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Elle.ro
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Viva.ro
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...

Monden

Parteneri
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
TVMania.ro
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
Un român de 19 ani a murit în timp ce culegea roşii pe un câmp din Italia: "E o rană care va rămâne deschisă"
ObservatorNews.ro
Un român de 19 ani a murit în timp ce culegea roşii pe un câmp din Italia: "E o rană care va rămâne deschisă"
Anunțul momentului! A vrut să se știe de la ea! Elena Udrea și Adrian Alexandrov, după 10 ani de relație și un copil rupt din soare au...
Libertateapentrufemei.ro
Anunțul momentului! A vrut să se știe de la ea! Elena Udrea și Adrian Alexandrov, după 10 ani de relație și un copil rupt din soare au...
Parteneri
Diletta Leotta a „perturbat” antrenamentul lui Schalke
GSP.ro
Diletta Leotta a „perturbat” antrenamentul lui Schalke
Cum s-au relaxat Ștefan Baiaram și soția Cristina, după victoria 4-0 cu Petrolul
GSP.ro
Cum s-au relaxat Ștefan Baiaram și soția Cristina, după victoria 4-0 cu Petrolul
Parteneri
România intră în „Inițiativa Carpaților”, noul proiect diplomatic anunțat de Zelenski
Mediafax.ro
România intră în „Inițiativa Carpaților”, noul proiect diplomatic anunțat de Zelenski
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
„Să vă rugați pentru mine, am 5 tumori” Alina Pușcău, în lacrimi! Modelul internațional a lansat un apel, după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă
Wowbiz.ro
„Să vă rugați pentru mine, am 5 tumori” Alina Pușcău, în lacrimi! Modelul internațional a lansat un apel, după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Durere fără margini după moartea Raisei, fetița de 9 ani ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
Wowbiz.ro
Durere fără margini după moartea Raisei, fetița de 9 ani ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
Doliu în lumea sportului! S-a stins la numai 37 de ani...
Redactia.ro
Doliu în lumea sportului! S-a stins la numai 37 de ani...
O turistă de 40 de ani s-a stins în timp ce se întorcea din vacanță! Femeia a sfârșit chiar sub privirile soțului
KanalD.ro
O turistă de 40 de ani s-a stins în timp ce se întorcea din vacanță! Femeia a sfârșit chiar sub privirile soțului

Politic

Parteneri
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
ZiaruldeIasi.ro
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
Câți bani primește Universitatea Craiova pentru drepturile tv ale meciului retur cu KuPS. Exclusiv
Fanatik.ro
Câți bani primește Universitatea Craiova pentru drepturile tv ale meciului retur cu KuPS. Exclusiv
Melatonină sau magneziu? Ce supliment te poate ajuta să dormi mai bine și când să îl iei
Spotmedia.ro
Melatonină sau magneziu? Ce supliment te poate ajuta să dormi mai bine și când să îl iei