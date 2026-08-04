Profituri uriașe în plină criză climatică: 700.000 de dolari pe minut

În al doilea trimestru din 2026, cele opt companii listate au generat un profit combinat de aproape 93 de miliarde de dolari, aproape dublu față de aceeași perioadă din 2025, când câștigurile au fost sub 50 de miliarde de dolari.

Conform unei analize The Guardian, aceste companii au realizat profituri de peste 700.000 de dolari pe minut. Între timp, valoarea lor de piață a crescut cu aproximativ 600 de miliarde de dolari, depășind pragul de 3 trilioane de dolari. În acest context, temperaturile globale au atins niveluri record, provocând valuri de căldură devastatoare și secete severe.

Compania de stat saudită Saudi Aramco a raportat cel mai mare profit trimestrial, cu o creștere de 34%, ajungând la peste 33 de miliarde de dolari, chiar dacă infrastructura sa a fost avariată de atacuri cu drone și rachete din partea forțelor iraniene și houthi. Potrivit bazei de date Carbon Majors, Aramco este responsabilă pentru cele mai mari emisii de carbon din istorie, fiind urmată de Chevron și ExxonMobil.

Trump critică profiturile companiilor petroliere pe fondul scumpirii benzinei

Aflat sub presiunea alegerilor parlamentare partiale și a unei crize de accesibilitate în SUA, unde prețul benzinei a crescut cu 37% de la izbucnirea războiului cu Iranul, președintele Donald Trump a atacat public profiturile uriașe ale gigantilor din industria petrolieră, potrivit CNN.

Deși o scădere a prețurilor la energie i-ar oferi un sprijin politic esențial înaintea votului din noiembrie, scumpirea globală a țițeiului continuă să aducă câștiguri masive exportatorilor – precum Saudi Aramco, care a raportat un profit trimestrial de 33,4 miliarde de dolari -, creând o situație dificilă pentru administrația de la Washington.

În iunie 2026, președintele Donald Trump avertiza că Statele Unite ar putea rămâne „fără rezerve de petrol în aproximativ patru săptămâni”, dacă nu va fi semnat un memorandum de înțelegere cu Iranul. Declarația sa, făcută la summitul G7 din Franța, trasa un scenariu sumbru: epuizarea rezervelor ar duce la „haos economic” și la comparații nefavorabile cu Herbert Hoover, președintele asociat cu începutul Marii Depresiuni.

Critici dure din partea organizațiilor de mediu

Aceste profituri uriașe au atras un val de critici din partea activiștilor de mediu. Patrick Galey de la Global Witness a declarat: „Profiturile uriașe ale BP sunt o amintire scandaloasă a celor care profită de pe urma suferinței umane. În timp ce incendiile amenință comunități din întreaga lume, seceta se intensifică, iar costurile energiei cresc, familiile obișnuite plătesc prețul pentru prioritizarea câștigurilor acționarilor în detrimentul unei planete locuibile”.

Rosie Downes, reprezentanta Friends of the Earth, a criticat și ea situația: „În timp ce BP înregistrează un alt val de profituri uriașe, milioane de gospodării plătesc prețul prin facturi uriașe la energie și o criză climatică scăpată de sub control”.

Verile din 2026 au fost marcate de dezastre climatice fără precedent

Conform unui raport publicat de The Guardian, Europa s-a confruntat cu cel mai sever val de căldură din istorie, care a provocat moartea a aproximativ 20.000 de persoane, dintre care aproape 3.000 în Marea Britanie în lunile mai și iunie. În Asia de Sud, ploile extreme au cauzat inundații și alunecări de teren în Bangladesh, Pakistan și India, iar în Africa, temperaturile ridicate au agravat secetele. Incendiile forestiere din Europa, SUA și Canada au generat pierderi de vieți omenești și daune de miliarde de euro.

Simon Stiell, șeful pentru climă al ONU, a subliniat: „Dezastrul climatic la nivel mondial atinge proporții de coșmar. Trebuie să renunțăm mai rapid la cărbune, petrol și gaze, să accelerăm utilizarea energiilor regenerabile și să protejăm comunitățile deja afectate”.

În ciuda creșterii profiturilor, BP și-a redus drastic investițiile în energia verde, scăzând bugetul anual pentru tranziția energetică de la 5 miliarde de dolari la 1,5-2 miliarde de dolari. Compania a anunțat vânzarea unor afaceri de energie regenerabilă, inclusiv a celei mai mari unități de producție de biogaz din SUA. Între timp, alte companii precum Shell, Chevron și ExxonMobil au înregistrat și ele creșteri masive ale profiturilor, stârnind controverse la nivel global.

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