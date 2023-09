Savin a povestit că a mers la DNA, după ce Radu Judele, expertul arestat preventiv în dosar și acuzat de trafic de influență și luare de mită, susținuse într-o expertiză că a făcut niste lucrări neconforme, în 2021.

„Eu am cerut să facă o contraexpertiză, ei nu au vrut, au zis că poate fi făcută de același expert care a realizat expertiza. Dar eu am văzut-o că e cam dubioasă și le-am spus că nu cred că e corect să facă contraexpertiză tot cu expertul. Toți specialiștii de la Consiliu au zis că e normal să o facem tot cu expertul. Am contactat expertul. «Este corect să o faci tot tu? Tot tu ai dat cu capul, tot tu centrezi?»”, a spus Emil Savin la Antena 3.

Farmazon a detaliat că atunci s-a consultat cu avocații săi.

„Mi-au zis: «E ceva cusut cu ață albă, daci faci chestia asta, este o mită ascunsă și te duci la bulău». Ăsta a fost denunțul pe care l-am făcut eu. Eu nu l-am denunțat pe Buzatu, eu am denunțat expertul, expertiza respectiva. Si m-am dus cu acea expertiza la domnii de la DNA”, a adăugat el.

Și, de atunci, spune omul de afaceri pentru sursa citată, „am intrat în ascultare (a fost interceptat de DNA – n.r.) și prin ascultare a ieșit toată panarama asta”.

„Deci eu nu l-am denunțat pe Buzatu, l-am denunțat pe domnul expert”, a continuat Emil Savin.

Întrebat dacă îi pare rău pentru situația creată, omul de afaceri a răspuns: „Îmi pare rău, că nu trebuia eu, trebuia altcineva să vadă. Dacă îmi pare rău, vă spun că trebuia rezolvată mai de mult. Nu am avut încotro și a trebuit să fac ce am făcut. Dar nu îmi pare rău, nu are de ce. Eu mi-am cerut niște drepturi ale mele”.

Potrivit Libertatea, Emil Savin a declarat în timpul audierii la DNA că firmele sale ajunseseră în pragul falimentului, din cauza plăților blocate de către Consiliul Județean pentru lucrările efectuate.

Buzatu, prins în flagrant cu 1,25 milioane de lei

Dumitru Buzatu a fost prins în flagrant și filmat vineri seară, 22 septembrie, de procurorii DNA, în timp ce primea o mită de 1,25 milioane de lei, echivalentul a 250.000 de euro, pentru acordarea unui contract.

Sâmbătă, 23 septembrie, Tribunalul Vaslui a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile pe numele președintelui CJ Vaslui. Acesta a fost și exclus din PSD, împreună cu fosta soție. Totodată, fiul său, Tudor Buzatu, a demisionat din funcția de Secretar de Stat la Guvern.

Tot sâmbătă, a mai fost reținut un suspect, în persoana lui Radu Judele, expert acuzat de luare de mită și trafic de influență, ulterior arestat preventiv. El a făcut expertiza tehnică a lucrărilor la „drumul strategic Bârlad-Laza-Codaeşti”.