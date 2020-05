De Ana Maria Marinescu,

Dr. David Darley, specialist în afecțiuni respiratorii la St. Vincents Hospital din Sydney, Australia, afirmă că un lucru ciudat se întâmplă cu o parte din bolnavii de COVID-19.

În cazul acestor pacienți:

Medicii nu știu însă care dintre pacienții din grupa de risc chiar va face o formă severă. Pentru a ști, crede dr. Darley, ar trebui descoperiți biomarkerii specifici fiecărui stadiu al bolii.

Biomarkerii ne-ar ajuta să vedem fără urmă de dubiu în ce stadiu e pacientul și poate chiar să facem previziuni în privința evoluției bolii. Ne-ar ajuta să triem mai bine bolnavii, să ne dăm seama care ar trebui ținuți sub observație și care pot fi trimiși acasă fără riscuri.

Dr. David Darley: