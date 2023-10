„România condamnă cu fermitate atacurile cu rachete din această dimineață împotriva Israelului. Suntem pe deplin solidari cu Israelul în aceste momente teribile. Gândurile noastre se îndreaptă către familiile victimelor și către cei care se află tirul armelor”, a spus președintele român, Klaus Iohannis, pe Twitter.

Un mesaj a venit și de la ministra de Externe a României, Luminița Odobescu, care și-a manifestat solidaritatea cu Israelul.

„Suntem solidari cu Israelul în aceste momente dificile. Condamnăm cu fermitate atacurile cu rachete care răspândesc teroarea. Gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de familiile victimelor”, a transmis Luminița Odobescu pe X, fostul Twitter.

Un mesaj similar de solidaritate a venit și de la înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe, Josep Borell, care a condamnat terorismul și violența.

„Condamnăm fără echivoc atacurile Hamas. Această violență îngrozitoare trebuie să înceteze imediat. Terorismul și violența nu rezolvă nimic. UE își exprimă solidaritatea cu Israelul în aceste momente dificile”, a transmis Josep Borell.

We follow with anguish the news coming from #Israel. We unequivocally condemn the attacks by Hamas.



This horrific violence must stop immediately. Terrorism and violence solve nothing.



Stephanie Hallett, însărcinată cu afaceri la Ambasada SUA la Ierusalim, a denunțat sâmbătă valul recent de atacuri cu rachete împotriva Israelului.

„Condamn lansarea nediscriminatorie de rachete de către teroriștii Hamas împotriva civililor israelieni. Sunt în contact cu oficiali israelieni și susțin pe deplin dreptul Israelului de a se apăra de astfel de acte teroriste”, a transmis diplomata americană.

Ambasada Israelului la București a transmis, la rândul său, un „anunț de ultimă oră” prin care informează românii despre situația de securitate din Israel.

„Statul Israel se confruntă cu un atac terorist de amploare lansat dinspre Gaza în această zi de Şabat care marchează totodată şi sărbătoarea sacră Simchat Torah. La ora 06.30 dimineața (ora Israelului), teroriştii palestinieni din organizația Hamas au lansat mii de rachete asupra civililor și terorişti s-au infiltrat pe teritoriul israelian”, a transmis Ambasada.

„Israelul va lua toate măsurile necesare pentru a-şi proteja cetățenii. Ne vom apăra”, conchide reprezentanța diplomatică.

Luptători palestinieni înarmați s-au infiltrat în zonele din sudul Israelului, în timp ce sute de rachete au fost lansate sâmbătă din Fâșia Gaza într-un atac surpriză revendicat de mișcarea islamistă Hamas, relatează presa israeliană.

Purtătorul de cuvânt al forțelor defensive israeliene a declarat că aproximativ 2.200 de rachete au fost lansate asupra Israelului din Fâșia Gaza și că „teroriștii s-au infiltrat pe mare, aer și pământ”.

Mohammad Deif, un comandant militar de la vârful Hamas, a anunțat începerea operațiunii pe un canal media al gupării, cerând palestinienilor de pretutindeni să vină la luptă.

„Aceasta este ziua celei mai mari bătălii care va înceta ultima ocupație de pe pământ”, a spus el, afirmând că au fost lansate 5.000 de rachete.

Hamas este o organizație paramilitară palestiniană islamistă, scopul său declarat fiind cucerirea teritoriilor aflate în prezent în cadrul statului Israel, Cisiordania și Fâșia Gaza.