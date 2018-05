Mai mult, fostul ministru a menționat că are un „sentiment de jenă”, având în vedere că Viorica Vasilica Dăncilă este profesor la bază.

Fostul ministru al Educației, Mircea Dumitru, a precizat că numeroase persoane care ocupă funcții cu rol decizional nu au o pregătire profesională solidă.

„Vedem că destul de mulţi demnitari care au funcţii foarte importante în stat şi au avut un parcurs şcolar superficial, nu sunt capabili să exprime o idee. Am văzut nişte înregistrări de poziţie, nişte discursuri care sunt mai mult decât jenante, şi dânşii sunt în momentul de faţă miniştri, sunt în poziţii în care decid pentru noi toţi, atunci singur că întrebarea mea este la ce bun să faci şcoală din moment ce dânşii deja sunt în aceste funcţii atât de importante şi nu au în spate o competenţă sau pregătire profesională solidă, de ce să mai cerem şcoală? Vedem ce se întâmplă în momentul de faţă, vedem cât de rău funcţionează instituţiile statului”, a precizat rectorul Universităţii din Bucureşti.

Vineri, premierul Croației a salvat-o pe Viorica Dăncilă de la o nouă gafă, de protocol. Aceasta a uitat de momentul intonării imnurilor naționale, în momentul în care l-a primit la Palatul Victoria pe Andrej Plenkovic și l-a invitat pe omologul său să treacă în revistă garda de onoare.

În urmă cu o săptămână, Viorica Dăncilă a fost ironizată pe Facebook după o nouă gafă în exprimare. Dăncilă a fost întrebată dacă îi este frică de o eventuală plângere penală. „Orice om îi este frică de o plângere penală”, a răspuns premierul, fiind ironizată pe pagina de Facebook a site-ului dexonline.ro.

Rectorul Universității din București este într-un conflicty deschis și cu ministrul Educației, Valentin Popa, din cauza cererii ministrului Educaţiei de redistribuire a locurilor bugetate rămase libere. Totul a pornit de la o afirmație a lui Popa, care a spus că instituţia are 900 de locuri la buget, rămase libere şi nedistribuite.

„Această manipulare a opiniei publice este absolut iresponsabilă, pentru că Universitatea a fost criticată din motiv că respectă cadrul legal al educaţiei. (..) Nu avem dreptul legal ca în timpul anului universitar să redistribuim locurile care rămân libere prin retragerea studenţilor, la alţi studenţi. Dacă un student decide să plece sau este exmatriculat, atunci se pierde complet locul acestuia şi nu poate fi redistribuit prin alte programe. (..) Ideea că noi am returnat 900 de locuri pentru că nu am fost capabili să le redistribuim în timpul anului universitar este o invitaţie din partea domnului ministru la a încălca legea. Am fost certaţi ieri în public, admonestaţi şi criticaţi pentru că am respectat legea”, a declarat rectorul Universităţii Bucureşti, Mircea Dumitru.

În plus, Senatul Universităţii Bucureşti a solicitat Ministerului Educaţiei anularea imediată a repartizării locurilor bugetate pentru anul universitar 2018-2019 şi revenirea la cifra de şcolarizare aferentă anului universitar anterior, până la elaborarea şi implementarea unor criterii juste şi transparente, acuzând implicare politică.