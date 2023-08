Redacția unui ziar din SUA, percheziționată și lăsată fără calculatoare, în timp ce investiga acuzații împotriva șefului poliției. „Genul de lucruri pe care le face Putin sau Gestapoul”

Redacția ziarului Marion County Record și locuința redactorului-șef, Eric Meyer, din orașul Marion, statul Kansas, au fost percheziționate de poliție, vineri, 11 august, iar computerele și serverele au fost confiscate de autorități, scrie New York Post.

La acțiune au participat toți ofițerii Departamentului de Poliție din comitatul Marion, în frunte cu șeful lor, Gideon Cody, care, potrivit reporterilor, era vizat de o investigație a ziarului.

Mama redactorului-șef, în vârstă de 98 de ani, care locuia în casă cu acesta și era coproprietară a ziarului, a murit a doua zi. Din cauza „șocului și a durerii”, spune Eric Meyer.

Poliția a confiscat computerul femeii, precum și telefonul mobil și routerul lui Eric Meyer.

Marion County Record a fost înființat în 1869 și de atunci a deservit neîncetat comunitățile rurale din Comitatul Marion, cu o populație de aproximativ 12.000 de oameni.

Șeful poliției era investigat de ziar. „Nu știa cine a vorbit, acum știe”

Redactorul-șef al ziarului acuză că motivul acțiunii poliției ar fi fost faptul că săptămânalul Marion County Record îl investiga pe Gideon Cody în urma unor informații că acesta ar fi părăsit ultimul său post de poliție pentru a evita retrogradarea din cauza unor acuzații de abuz sexual.

În vârstă de 54 de ani, Gideon Cody s-a angajat la Departamentul de Poliție din Marion la finalul lunii aprilie. Anterior a lucrat 24 de ani în orașul Kansas, cel mai mare oraș din statul Missouri.

Eric Meyer spune că a fost contactat de foștii colegi ai polițistului care l-au informat despre acuzațiile de abuz sexual. Însă ziarul nu a putut obține fișa personală a lui Cody, iar cele șase surse anonime nu au vorbit niciodată cu reporterii în mod formal.

Informațiile adunate și identitățile persoanelor care le-au oferit se găseau pe unul dintre computerele confiscate de poliție, a mai spus Eric Meyer. „Șeful poliției nu știa cine a vorbit, acum știe”, a mai comentat Meyer.

„Știți, acesta este genul de lucruri pe care le face Vladimir Putin, pe care le fac dictatorii din lumea a treia”, a declarat Meyer, în vârstă de 69 de ani, pentru Associated Press. „Aceasta este tactica Gestapoului din Al Doilea Război Mondial”.

Eric Meyer, redactorul-șef.

Mandatul de percheziție fusese emis pe baza unei acuzații de „furt de identitate” de către reporterii săptămânalului Marion County Record. Plângerea fusese făcută de o femeie din oraș, Kari Newell. Ziarul a primit o informație că aceasta fusese condamnată în urmă cu câțiva pentru un DUI (conducere sub influența alcoolului sau drogurilor, n.r.), dar a continuat să conducă fără permis, scrie The Guardian.

Deși ziarul nu a publicat nicio știre despre Newell, aceasta a acuzat ziariștii că au obținut informația în mod ilegal și au diseminat acte cu caracter privat.

S-au revoltat cele mai mari trusturi de presă din SUA

Evenimentul a stârnit un val de revoltă în rândul organizațiilor americane care luptă pentru libertatea presei. Reporters Committee for Freedom of the Press (organizație nonprofit cu sediul în Washington DC, care oferă servicii și resurse juridice pro bono jurnaliștilor) i-a trimis o scrisoare lui Gideon Cody, cerându-i să returneze imediat toate materialele confiscate, informează CNN.

Scrisoarea a fost semnată de unele dintre cele mai mari organizații de presă din Statele Unite, printre care: CNN, The Associated Press, The New York Times, The Washington Post și Los Angeles Times.

„Perchezițiile și confiscările în cadrul unei redacții sunt printre cele mai intruzive acțiuni pe care forțele de ordine le pot face în ce privește presa liberă și care au cel mai mare potențial de suprimare a libertății de exprimare a presei și a publicului”, se arată în scrisoarea deschisă.

Lucrurile confiscate au fost returnate ziarului, informa pe 16 august CNN. Însă electronicele vor fi trimise într-un laborator din orașul Kansas, unde vor fi analizate de un criminalist pentru „a vedea dacă nu li s-a făcut ceva”, a declarat Eric Meyer publicației americane.

