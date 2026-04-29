Avertismentul discret al regelui Charles în fața Congresului SUA

Potrivit BBC, discursul regelui a venit într-un moment delicat pentru relația dintre Londra și Washington. Marea Britanie nu a mers până la capăt alături de SUA în strategia legată de conflictul cu Iranul, iar acest lucru a răcit atmosfera dintre cele două capitale.

În fața Congresului, Charles nu s-a limitat la formule de politețe. A vorbit despre o lume nesigură, despre războaie și despre diferențele dintre aliați. Fără să ridice tonul și fără să-l numească direct pe Donald Trump, regele a transmis mai multe mesaje atent calculate pentru Casa Albă și pentru politicienii americani.

„Putem probabil să fim de acord că nu suntem întotdeauna de acord”, a spus regele în fața Congresului.

Apoi, monarhul britanic a dus ideea mai departe și a afirmat că, atunci când cele două țări acționează împreună, pot face lucruri importante „nu doar în beneficiul popoarelor noastre, ci al tuturor popoarelor”.

Mesajul despre limitele puterii care a provocat aplauze în Congres

Unul dintre momentele care au atras atenția în sală a fost pasajul despre limitele puterii executive. Regele Charles a spus că ideea unei puteri supuse controlului și echilibrului instituțional face parte din tradiția juridică britanică, prin Magna Carta, și a devenit apoi un principiu de bază al Constituției americane.

Reacția a pornit din zona democraților, care s-au ridicat în picioare și au aplaudat, înainte ca aplauzele să se extindă în întreaga sală, potrivit BBC.

Spre finalul discursului, regele a revenit la rolul Americii în lume.

„Cuvintele Americii au greutate și semnificație, așa cum au avut de la obținerea independenței”, a spus Charles. „Acțiunile acestei mari națiuni contează și mai mult”.

Afirmația a stârnit reacții în rândul democraților, care au criticat în repetate rânduri atât declarațiile lui Donald Trump, cât și deciziile luate de administrația sa.

Mesajul despre NATO și legătura militară dintre SUA și Europa

Regele Charles a dedicat o parte importantă a discursului alianței transatlantice și rolului NATO. El a amintit că singura dată când NATO s-a mobilizat în apărarea unui stat membru a fost după atacurile teroriste din 11 septembrie, când aliații au venit în sprijinul Statelor Unite.

Charles a vorbit și despre perioada în care a servit în Marina Regală, apoi a legat acest episod de cooperarea militară și de informații dintre SUA, Marea Britanie și Europa.

În același pasaj, regele a adus în discuție și schimbările climatice, una dintre temele pe care le susține de mulți ani. El a vorbit despre Atlantic și despre calotele glaciare din Arctica, pe care le-a descris ca fiind în topire, înainte de a sublinia rolul armatei americane și al aliaților în apărarea cetățenilor și intereselor comune.

Cazul Epstein, subiectul pe care regele nu l-a atins direct

Un alt moment urmărit cu atenție a fost felul în care regele Charles avea să se raporteze la cazul Jeffrey Epstein și la victimele fostului agresor sexual. În discursul din Congres, monarhul britanic nu a făcut nicio referire directă la Epstein și nici la supraviețuitoarele abuzurilor. Cea mai apropiată formulare a fost un pasaj în care Charles a vorbit despre nevoia de a sprijini victimele unor „rele” care există în ambele societăți.

Potrivit BBC, absența unei mențiuni directe vine într-un moment în care cazul Epstein continuă să producă efecte, inclusiv în Marea Britanie, după apariția unor informații despre legăturile sale cu persoane influente, printre care fratele regelui, Andrew Mountbatten-Windsor.

Glumele cu care Charles a relaxat sala

Regele Charles a alternat pasajele serioase cu momente de umor, într-un discurs urmărit cu atenție de politicienii americani. El a început cu o formulare atribuită lui Oscar Wilde, potrivit căreia Statele Unite și Marea Britanie au totul în comun, „cu excepția, desigur, a limbii”.

Monarhul britanic a glumit apoi pe seama tradiției de la Westminster, unde un membru al Parlamentului este ținut simbolic „ostatic” în perioada în care regele se adresează Legislativului. Charles s-a întrebat dacă și Congresul american a desemnat pe cineva pentru un astfel de rol.

Regele a mai spus, tot în glumă, că independența Statelor Unite a avut loc „destul de recent” pentru o națiune atât de veche ca Marea Britanie. El a ținut să precizeze și că vizita sa nu este o încercare de a restabili dominația britanică asupra Americii.

Trump a lăudat întâlnirea cu regele Charles

După întâlnirea de la Casa Albă, Donald Trump a avut un mesaj pozitiv despre monarhul britanic.

„Este o persoană fantastică”, a spus președintele american despre regele Charles. „Sunt oameni incredibili și este o adevărată onoare”.

Regele Charles și regina Camilla au fost primiți cu fast la Casa Albă, iar președintele american Donald Trump a dat asigurări, cu acest prilej, că Statele Unite nu au „prieteni mai apropiaţi decât britanicii”, în pofida tensiunilor dintre cele două ţări cu privire la războiul din Iran, relatează AFP.

Potrivit BBC, rămâne de văzut dacă discursul din Congres și discuțiile purtate în privat vor ajuta la consolidarea alianței dintre SUA și Marea Britanie, într-un moment în care relația dintre cele două țări este pusă la încercare.

PSD a legitimat fascismul prin alianța cu AUR la moțiunea de cenzură, spune Cristian Pîrvulescu: „Cum vor explica în Parlamentul European?”. Reacția șefei S&D și istoria crizei politice, de la înființarea coaliției
