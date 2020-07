Regina Elisabeta l-a făcut cavaler pe căpitanul Tom Moore. Veteranul a strâns peste 30 de milioane de lire sterline pentru sistemul medical britanic

Festivitatea a avut loc în aer liber, la Castelul Windsor, fiind prima întâlnire faţă în faţă cu publicul a Reginei Elisabeta, toate celelalte angajamente publice fiind făcute online din cauza pandemiei de coronavirus.

Regina, în vârstă de 94 de ani, a zâmbit în timp ce îl atingea pe Moore pe umeri cu sabia de cavaler care a aparținut tatălui ei, George VI.

Arise, Captain Sir Thomas Moore!



Today The Queen conferred the Honour of Knighthood on @captaintommoore at an Investiture at #WindsorCastle. pic.twitter.com/hukR1jAc8Y