Printre cele mai importante schimbări din regulament se numără: interzicerea muzicii după ora 22:00, a canapelelor masive, a scaunelor din plastic strident și a florilor artificiale, deci fără „haos vizual” și fără boxe, trotuare libere și restricții pentru terase.

Restricții privind zgomotul și programul teraselor

Potrivit proiectului, sistemele de sonorizare instalate în spațiile interioare ale localurilor pot difuza doar muzică ambientală, iar utilizarea echipamentelor audio pe fațadele imobilelor sau în zona teraselor este strict interzisă.

Reguli drastice pentru terasele din București: PMB interzice muzica după ora 22:00, canapelele masive și reclamele pe umbrele. Ce amenzi riscă patronii

Foto: Libertatea

În plus, există restricții clare privind intervalele orare pentru difuzarea muzicii: între orele 10:00 și 22:00, cu pauză obligatorie între 13:00 și 14:00.

Agenții economici care își desfășoară activitatea la parterul imobilelor rezidențiale sunt obligați să își izoleze fonic spațiile comerciale.

De asemenea, aceștia pot funcționa până la ora 22:00 de duminică până joi, respectiv până la ora 24:00 vinerea și sâmbăta. Cu toate acestea, unitățile cu program non-stop pot continua să servească pe terase și noaptea, dar cu condiția ca orice sursă de zgomot – muzică sau aparatură tehnologică – să fie complet interzisă în exterior.

„Nivelul de zgomot trebuie să rămână în limitele unui ambient care nu deranjează locatarii din apropiere”, se precizează în regulament.

Încălcarea repetată a regulilor referitoare la orar sau la nivelul de zgomot va atrage după sine suspendarea sau chiar retragerea definitivă a avizului pentru amplasarea terasei, fără returnarea taxelor achitate, se arată în proiectul pus în dezbatere publică.

Reguli stricte pentru amenajarea teraselor: fără plastic

Regulamentul propus introduce și cerințe stricte privind designul și amenajarea teraselor. Toate structurile trebuie să fie reversibile, ceea ce înseamnă că trebuie să poată fi demontate complet la expirarea perioadei de funcționare.

Proprietarii sunt obligați să readucă amplasamentul la starea inițială în maximum 48 de ore de la expirarea autorizației. În caz de neconformare, autoritățile locale au dreptul să elibereze spațiul în termen de 24 de ore, costurile fiind suportate de agenții economici.

În zonele protejate, terasele temporare pot fi amplasate doar pe suprafețe mineralizate și trebuie să respecte estetica arhitecturală a zonei.

Mobilierul utilizat trebuie să fie realizat din materiale autentice precum metal, lemn sau ratan natural, iar culorile permise sunt doar cele neutre (gri, negru, alb, crem) sau pastelate. Sunt interzise materialele stridente, precum plasticul PVC, și mobilierul masiv de tip lounge.

De asemenea, este interzisă amplasarea elementelor decorative artificiale, cum ar fi ghirlandele din flori sau plante din plastic, precum și echipamentele tehnice, cum ar fi ventilatoarele de exterior, sistemele de încălzire sau răcire prin pulverizare, vitrinele frigorifice sau frigiderele.

Mobilierul trebuie să fie ușor, stivuibil și ușor de manevrat pentru a permite eliberarea rapidă a spațiului în caz de urgență sau pentru lucrările de salubrizare.

Amenzi de până la 10.000 lei, pentru nerespectarea regulamentului

Nerespectarea prevederilor regulamentului poate atrage amenzi între 1.000 și 10.000 de lei.

În cazuri grave, autorizația de amplasare a terasei poate fi revocată definitiv.

Certificarea CE pentru echipamentele utilizate este obligatorie, iar terasele nu pot fi amplasate în fața imobilelor cu fațade degradate sau cu risc seismic de grad 1, dacă acestea nu au fost consolidate.

Recent, președintele Nicușor Dan a promulgat și legea care dublează amenzile pentru deranjarea vecinilor, indiferent de oră.

Noi reguli pentru siguranță și acces

Pentru a asigura accesul facil în caz de urgență, terasele vor putea fi amplasate doar pe lungimea fațadei spațiului comercial, iar un culoar de acces de cel puțin 1,10 metri trebuie să fie păstrat liber.

Pe străzile fără trotuare, avizarea teraselor va fi permisă doar dacă se menține un spațiu de patru metri pentru circulația autospecialelor.

Pentru amplasarea teraselor temporare pe domeniul public sau privat al municipiului, este necesară obținerea unui aviz de la Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului a Primăriei Municipiului București.

Cererile pentru obținerea avizului vor fi soluționate în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea documentației complete. Avizul va rămâne valabil pe întreaga durată a sezonului, cu condiția achitării taxelor aferente pentru ocuparea domeniului public.

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