Renault și Ford pot pleca din România, avertizează șeful Dacia: „Nu putem dubla prețurile”

România riscă să piardă un sector industrial crucial pentru economie, dacă nu ia măsuri urgente pentru a-și recâștiga competitivitatea, avertizează Mihai Bordeanu, managing director Dacia pentru Europa de Sud-Est și șef al operațiunilor din România, potrivit publicației Economica.net.

Acesta a tras un semnal de alarmă, miercuri, cu privire la impactul negativ pe care costurile ridicate ale energiei și lipsa acțiunilor concrete îl au asupra industriei auto. Concret, Renault și Ford pot pleca din România.

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Potrivit lui Bordeanu, industria auto contribuie cu 14% la PIB-ul țării și asigură locuri de muncă pentru aproximativ 200.000 de angajați. Cu toate acestea, România a început să piardă teren pe piața internațională.

„Suntem pe locul șase în Europa la producția de mașini, dar în ultimii ani am început să nu mai fim competitivi. Prețurile energiei s-au dublat față de acum câțiva ani, iar asta afectează atât costurile de producție, cât și pe cele ale furnizorilor. Noi nu putem să dublăm prețurile mașinilor”, a declarat Mihai Bordeanu.

Un exemplu concret al pierderii competitivității este producția modelelor electrice Dacia.

„Vestea bună este că Dacia produce un model electric în Europa, nu în China. Vestea proastă este că îl produce în Slovenia, nu în România. Dacia Striker se fabrică în Turcia. Sunt două lupte pe care le-am pierdut”, a subliniat Bordeanu.

Acesta a avertizat asupra riscurilor pe termen scurt: „Dacă vom continua să pierdem competitivitate, nu e exclus ca Renault sau Ford Otosan să își mute activitățile în alte țări. Fără intervenție, anul viitor am putea pierde 25% din cifra de afaceri, locuri de muncă și taxe plătite la bugetul de stat”.

În discursul său, șeful Dacia a făcut apel la autorități să ia măsuri imediate pentru a preveni declinul acestui sector vital.