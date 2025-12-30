Curtea de Apel București suspendă reorganizarea ANCOM

Decizia Curții de Apel București a fost emisă marți, 30 decembrie 2025, și este disponibilă pe portalul instanțelor.

Aceasta suspendă actele emise de președintele ANCOM, Valeriu Zgonea, care stabileau reorganizarea instituției începând cu 1 ianuarie 2026.

Printre măsurile suspendate se numără Decizia 678/16.12.2025, ce definea compartimentele și funcțiile din cadrul ANCOM, Decizia 679/16.12.2025, ce aproba procedura de selecție a personalului vizat de concedieri, și Decizia 680/16.12.2025, care stabilea noua organigramă și statele de funcții.

Reorganizarea ar fi afectat 84 de angajați, care urmau să fie concediați fără compensații financiare, conform Legii 145/2025.

Contextul procesului și implicarea AUR

Aceasta reprezintă o lovitură pentru guvernul lui Ilie Bolojan, care și-a asumat răspunderea în Parlament pentru măsurile de reformare a unor instituții publice.

Sindicatul ANCOM, reprezentat de casa de avocatură a lui Gheorghe Piperea, a inițiat procesul împotriva acestor măsuri, susținând drepturile angajaților.

De asemenea, partidul AUR a criticat dur ANCOM într-o moțiune din septembrie 2025, caracterizând instituția ca fiind „coruptă, incompetentă și răuvoitoare”.

Ce ar fi însemnat reorganizarea ANCOM

Noua organigramă, stabilită prin Decizia 680/16.12.2025, prevedea desființarea a 160 de posturi, dintre care 89 erau ocupate.

ANCOM a precizat pentru HotNews că, dintre acestea, 50 erau posturi de specialitate vacante și 110 erau posturi de suport, din care 84 ocupate.

Noile grile de salarizare, conform Legii 145/2025, ar fi redus veniturile angajaților ANCOM. Instituția a declarat că disponibilizații nu ar fi beneficiat de compensații, conform prevederilor legale.

Printre cei afectați de restructurare se număra și Laura Zgonea, soția președintelui ANCOM, care ocupa funcția de consilier de specialitate.

Ea și-a prezentat demisia în noiembrie 2025, iar postul său urma să fie desființat la 31 decembrie. Anterior, Laura Zgonea a fost secretar general al ANCOM, poziție la care a renunțat în 2023, în favoarea unui rol mai puțin expus, pentru a evita posibile conflicte de interese, conform declarațiilor lui Valeriu Zgonea către HotNews.

Decizia Curții de Apel poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile. Totuși, suspendarea reorganizării ANCOM ar putea întârzia implementarea reformelor guvernamentale în instituțiile publice.

Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile, mai ales în contextul în care sindicatele și opoziția își continuă criticile la adresa reformelor propuse de executivul Bolojan. Decizia finală a instanței de fond ar putea avea un impact semnificativ asupra planurilor guvernamentale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE