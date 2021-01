Lacrimi, temeri și poante în prima zi a din etapa a II-a de vaccinare. „Aproape am plâns de bucurie că am făcut vaccinul”. ”Mi-au crescut pene”

În șir indian, pe scările dintre parter și primul etaj al centrului de vaccinare din Șoseaua Viilor, în sudul Bucureștiului, pacienții și-au așteptat rândul la triaj. Sunt vârstnici și bolnavi cronici, incluși în a doua etapă a campaniei de vaccinare, unii alături de însoțitorii lor. Cineva a scos pe hol un scaun, pentru un bătrân pentru care statul în picioare a devenit, odată cu vârsta, un sport extrem.

În prima zi de vaccinare din etapa a II-a, în centrul de la „Marius Nasta” s-au vaccinat, până la ora 16.00, aproximativ 400 de oameni, potrivit managerului Beatrice Mahler.

După dificultățile întâmpinate de medici și asistenți la primele ore, când platforma de programare a picat, iar numărul persoanelor aflate la coadă ajunsese la un moment dat peste capacitatea centrului, procedurile de triaj și de vaccinare s-au desfășurat mai rapid, astfel că oamenii nu au așteptat mai mult de 10-15 minute la coadă.

S-a vaccinat la 81 de ani

Vaccinarea la „Marius Nasta” s-a făcut în patru cabinete din aceeași clădire, la primul etaj. Coada de pe scări continua în sala pentru triaj, de unde mai apoi pacienții au fost îndrumați câțiva pași mai încolo, pentru a fi vaccinați.

O asistentă îi îndrumă pe oameni în sălile de vaccinare

Pe hol s-au strigat nume, s-au fluturat buletine și adeverințe de vaccinare. Medicii au trecut dintr-o sală în alta, făcând slalom printre reporteri și camere de filmat. O asistentă i-a cerut unui paznic să împartă formulare pacienților pentru ca aceștia să nu mai intre pe holul și așa aglomerat. Doi medici rezidenți au venit dintr-o altă clădire a institutului, ca să dea o mână de ajutor.

„Sunt prea mulți oameni pe hol, prea mulți jurnaliști, e prea aglomerat”, s-a plâns un cadru medical, punându-și mâinile în cap. Și-a păstrat însă calmul și a ajutat o pacientă să găsească sala post-vaccinare, în care trebuie să stea un sfert de oră în eventualitatea apariției unor reacții adverse.

O femeie de 81 de ani și-a așteptat, pe holul îngust, rândul la vaccin. A venit la spital alături de fiica ei. Sprijinită într-un baston și purtând o căciulă din blană, a stat de vorbă cu un rezident despre profesorii de la Facultatea de Medicină. Ea însăși a terminat Farmacia și a lucrat în domeniu. I-a zâmbit pe sub mască tânărului care s-a oferit să-i țină geanta și a încercat să se ferească de camerele foto îndreptate spre ea. A lăsat, stingherită, privirea în jos, când i s-a spus că e un exemplu pentru ceilalți, pentru că a ales să se vaccineze.

O femeie de 81 de ani stă de vorbă cu un tânăr rezident

După imunizare, a mărturisit că nu prea ar fi vrut să facă asta, dar fiica ei a convins-o.

„Eu am vrut să mă vaccinez și am convins-o și pe ea, dar ironia sorții: mama s-a vaccinat și eu nu am putut, din cauza altor probleme medicale”, a spus femeia, cu regret.

„Tare a fost bine că au descoperit acest vaccin”

După prânz au ajuns la centrul de vaccinare și mai mulți doritori, iar coada s-a reluat până afară, în curte. La -4 grade, oamenii au completat, pe zidul spitalului, formularele pe care trebuie să le lase la triaj.

Coadă până afară, în fața centrului de vaccinare de la Institutul Marius Nasta

„Suntem bucuroși că am făcut acest vaccin. Le doresc sănătate și mulțumiri celor care au făcut acest vaccin, celor care l-au distribuit, celor care fac injecțiile”, a spus Mihalache Costache, în vârstă de 88 de ani. Lista celor cărora ar vrea să le mulțumească e și mai lungă. Îi păstrează pentru rugăciunea de seară. „Suntem pensionari, avem timp”, râde el.

Elena și Mihalache Costache abia așteptau să se vaccineze anti-COVID

A fost profesor de istorie, iar soția sa, Elena, de chimie. Așa s-au cunoscut, predând la aceeași școală.

Am avut emoții, aproape că îmi venea să plâng de bucurie că l-am făcut. Tare a fost bine că au descoperit acest vaccin. Mihalache Costache, 88 de ani:

Când au auzit că pot primi, în sfârșit, serul împotriva COVID-19, nici nu au mai stat pe gânduri. Nepotul i-a programat imediat pe platformă și luni s-au prezentat la imunizare.

Elena Costache a spus că nu-i înțelege pe cei care se împotrivesc vaccinării, în special pe cei tineri. Are 75 de ani și tot s-a vaccinat, spune ea.

„Ăia care nu vor nu știu ce au în cap. După 11 luni să spună că virusul este o minciună? Virusul a cuprins lumea întreagă. Mint ai noștri, dar minte tot globul?”, a punctat ea, dând nemulțumită din cap.

„Bagă acum nano-bill-gates-uri și le conectează cu antena 5G din mască”

Din centrul de vaccinare a ieșit un bărbat scund, cu ochelari, care își ținea puloverul pe mână. A arătat mândru în dreptul aparatului foto adeverința care atestă că s-a imunizat.

„Ați supraviețuit?!”, îi strigă un alt bărbat din curtea spitalului.

„Mi-au crescut doar patru pene pe stânga și acum pot face ouă, dar în rest sunt bine”, îi răspunde primul, tot în glumă.

„Aaa, bine, dar să știți că sunteți singurul care iese în viață de aici!”, continuă dialogul, în râsetele celor din jur.

Cel din urmă are puțin peste 70 de ani și se consideră un „babalâc care se ține bine”. Spune și secretul: mâncare sănătoasă și mult sport. Și multă ironie și, mai ales, autorionie.

„Cu vaccinul ăsta se activează cipurile pe care le-au introdus când ne-au luat temperatura. Ne bagă niște nano-bill-gates-uri și le conectează cu antena 5G din mască”, a spus el, pe un ton misterios, de parcă totul ar fi o conspirație pe care nimeni nu ar trebui să o știe. A glumit pe seama știrilor false despre coronavirus și vaccin care au tot circulat de la începutul pandemiei.

Nu vrea să ne spună numele și nici să fie fotografiat: „Nu, că vă cer taxă 500 de euro”, a strigat peste umăr înainte să fie chemat la triaj.

Au verificat fiecare fake news

În prima zi a etapei a doua, au încercat să se vaccineze și persoane care nu și-au făcut înainte programare, nici pe platformă, nici prin medicul de familie sau call center.

„Am văzut că tot ies oameni, am urmărit de la geam, că stăm aproape, am zis să mergem și noi”, a spus un bătrân. Nu a știut că trebuie să se programeze înainte. Mai așteaptă, vrea să se imunizeze oricum. „Vreau să fac 100 de ani, mai am nevoie de 21”.

Modul de comunicare nu a fost, în general, cel mai bun în campania de informare desfășurată de autorități, e de părere un cuplu de vârstnici întâlnit în fața spitalului.

Și-a învins teama de boala autoimună

„Încă am întrebări, dar le am pentru că nu mă pricep la genetică, și o să sap în continuare, ca să înțeleg. Eu asta aș fi așteptat de la campania de informare. Mai multe răspunsuri. Vin la TV să îmi spună «eu mă vaccinez» – ok, și? Așa cum sunt talk-show-uri cu prostii, să fie și pentru vaccin, să vină fiecare să răspundă la întrebări”, a spus Anne Marie Ciurea.

Mivu și Anne Marie Ciurea

În vârstă de 66 de ani și cu o boală autoimună, femeia a recunoscut că a avut ceva emoții în legătură cu vaccinul anti-COVID, deși experiențe cu vaccinuri are suficiente. A lucrat șase ani la Comisia Europeană ca inginer și s-a ocupat de alimentările de apă în Africa.

Ea și soțul ei, Mivu, s-au informat singuri despre vaccin, cum funcționează și cum a fost produs, știu diferența dintre ADN și ARN și ce este mesagerul care introduce în organism proteina Spike a coronavirusului.

Eu am pus în balanță: risc e și acolo, și acolo. La nivelul meu de cunoaștere, am considerat că riscul de a face o boală cu sechele, și vârsta, și boala autoimună, e mai mare decât riscul de a avea efecte adverse de la vaccin. Anne Marie Ciurea, 66 de ani:

„Eu nu am nicio îndoială, am zis de prima dată că mă vaccinez. Am făcut genetică în facultate și știu că chestiile astea ale antivacciniștilor sunt bălării”, a spus, în schimb, soțul său.

A primit mesaje cu informații false inclusiv de la fiica lui, mesaje cu teorii ale conspirației, despre inexistența virusului. Le-a verificat pe fiecare în parte înainte să le dea crezare.

Peste 300.000 de persoane s-au programat pentru vaccinarea anti-COVID în etapa a II-a de imunizare, care a început de vineri după-amiază. Conform cifrelor autorităților, luni, 18 ianuarie 2021, România a vaccinat aproximativ 30.000 de oameni, recordul de la începerea campaniei, la finalul lui decembrie 2020.

