O viață ca un scenariu de film și chiar mai mult de-atât. Un suflet românesc, plecat de 21 de ani la mii de kilometri, care tânjește încă la locurile natale, la tradițiile autentice, la tot ce înseamnă viața de român. Ileana Cunnife Băiescu este o româncă stabilită în Irlanda. A trăit vremuri foarte grele în familia sa nevoiașă dintr-un mic sat din județul Buzău, de unde a plecat la 18 ani. Greutățile care i-au marcat copilăria au făcut-o ceea ce este astăzi: un om care nu și-a uitat originile și pentru care marea bucurie sufletească este să-i ajute pe copiii cu mai puţin noroc. De câțiva ani, grație eforturilor Ilenei, la copiii din comuna buzoiană Scutelnici ajunge negreșit Moș Crăciun din Irlanda.

Ileana Cunniffe Băiescu are 39 de ani și s-a născut într-o familie cu zece copii din satul Lipănescu, comuna buzoiană Scutelnici. De-a dreptul impresionantă, viața buzoiencei poate fi lesne izvor de inspirație pentru romancieri sau scenariști, prin experiențele și trăirile sale.

Cu sufletul frânt, femeia povestește că din cauza sărăciei lucii în care a trăit, după Revoluție, șase dintre fraţii ei mai mici au fost daţi spre adopție, aceștia ajungând în patru familii diferite din străinătate.

”Provin dintr-o familie cu o situație mai dificilă, iar părinții mei au fost nevoiți, din această cauză, să facă sacrificiul de a da spre adopție șase dintre copii. În vara anului ’90, urma să trec clasa a șaptea, însă în vara aceea mătușa mea de la Câmpina a venit la ai mei și m-a cerut să petrec vacanța la ei. A fost o vacanță frumoasă, am fost cu ei la mare, a fost minunat până când m-au adus înapoi cu o zi înainte de începerea noului an școlar. Când am ajuns însă acasă, șase dintre frații mei nu mai erau. Fuseseră dați spre adopție. Aveam mâinile pline cu cadouri pentru ei, de la Câmpina. Toată vara strânsesem câte ceva să le aduc lor, iar ei nu mai erau. A fost un șoc pentru mine, mai ales că eu nu am putut să-mi iau rămas bun, să le fiu alături, să-i văd pentru ultima dată, să îi rog pe părinţii lor să le spună mereu despre noi, cei rămași în urmă, şi să aibă mare grijă de ei; voiam să ştie că nu a fost dorinţa mea să ne despărţim şi că îi voi iubi întotdeauna”, povestește extrem de emoționantă buzoianca.