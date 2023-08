REPORTAJ. În timp ce șefii spitalului din Urziceni acuză „reacții emoționale”, rudele pacienților așteaptă să li se facă dreptate: „E locul cel mai bun să faci moarte de om, că nu te știe nimeni!”

Au fost amândoi pacienți pe aceeași gardă, la același spital. O viață nouă a apărut, o viață s-a stins, iar spitalul n-a contat în aceste istorii omenești decât ca un fundal indiferent în cel mai bun caz.

Bunica fetiței născute pe ciment a cumpărat un trusou pentru bebeluș și ni-l arată bucuroasă. Papucei brodați cu fir auriu și panglici satinate, costumaș și căciuliță. Femeia are șapte copii, trei fete și patru băieți, și locuiește cu o parte din familia extinsă într-o casă din satul Bărbulești, la 4 kilometri de Urziceni. Fiica ei de 24 de ani mai are, pe lângă fetița adusă acum pe lume, încă doi copii.

Intrarea în curtea familiei tinerei de 24 de ani care a fost nevoită să nască pe trotuar.

Casa în care locuiesc nu este nici impunătoare, precum vilele vecinilor, nici bătrânească. E potrivită ca mărime, iar pe tabla acoperișului s-a adunat la umbră un stol de porumbei. În curtea cu iarbă tunsă sunt jucării, iar gardul înalt, cu stâlpi de beton, nu are poartă.

Recomandări Trebuia să monitorizeze cazurile de abuz din Ilfov și în același timp lucra și într-un azil al groazei. „Orice salariat are dreptul de a munci la diferiți angajatori”

„Nu mă auzea nimeni, ziceai că e părăsit”

„Am fost la doctor cu fata și cât a fost gravidă. Totul ieșea bine, la control. În noaptea aia, când au început durerile nașterii, ne-am repezit la mașină, a condus băiatul meu. S-o ducem la spital, la Urziceni. Era patru noaptea. Am intrat cu mașina pe poarta spitalului și nu ne-a oprit nimeni. Paznicii cred că dormeau. Am intrat în spital, iarăși, nimeni. Era un bărbat cu perfuzii pe o targă. Dar nici doctor, nici asistente, nimic. Am mers pe hol și am strigat: E cineva aici? Să vină cineva, că naște! Dar nu venea nimeni”, povestește mama pacientei.

Intrarea în spitalul din Urziceni

Caută o imagine să descrie cât de pustiu era spitalul la acea oră din noapte: „Nu mă auzea nimeni, ziceai că e părăsit. Acolo e locul cel mai bun să faci moarte de om, că nu te știe nimeni! Nu bagă nimeni de seamă, pe cuvânt, cum nu ne-au băgat nici pe noi. Când a apărut o asistentă, era supărată, dormea, cred, m-a luat din prima că de ce am venit să facem gălăgie. Și ne-a dat afară. A zis: Afară, acum! Toți! Și gravida!”.

Recomandări Cine sunt tinerii radicalizați de neolegionarii cu susținere în Parlament? Partea nevăzută a violențelor. „Paraziții umanității vor sfârși în centrele de eutanasiere”

Apoi, continuă mama fetei, asistenta le-a reproșat ei și fiului ei că n-au chemat ambulanța, la 112: „Că de ce nu am dus-o la Slobozia, de ce am adus-o la ei? A sunat ea la ambulanță și a venit așa, după 10 minute. Când au venit, deja năștea fata mea”.

Stația de ambulanță din Urziceni se află chiar în curtea spitalului municipal. Ambulanțele sunt parcate la câteva zeci de metri de intrarea la camera de gardă. „Cei de pe ambulanță, un bărbat și o femeie, s-au purtat foarte bine cu noi, foarte liniștiți. Au tăiat cordonul la copil și l-au șters cu prosoape de hârtie. Apoi l-au învelit cu pătura cu care învelesc bolnavii. Fata mea s-a urcat pe picioarele ei în ambulanță și au plecat la Slobozia. Și noi, după ei”.

Stația de ambulanță din Urziceni

Familiile acuză că medicul de gardă a fost absent la ambele cazuri

Mama pacientei, o femeie în jur de 50 de ani, își aranjează pe păr o năframă cu ștrasuri. Are ștrasuri și pe bluza neagră, e ținuta ei de sărbătoare, de mers la adunare.

În Bărbulești, mulți dintre locuitorii romi sunt penticostali. „Dacă n-aș fi de religia asta, aș fi făcut mare scandal. Dar am zis să stau liniștită, că-i vede Dumnezeu. Cine a adus un copil pe lume știe ce pericol e să naști, că poți să mori și tu, și copilul. Fata mea a scăpat, sunt bine și ea, și nepoata. Dar dacă altă femeie murea? Dacă alt copil murea?”. Familia fetei vrea să caute dreptate în instanță și a vorbit deja cu un avocat.

În relatările rudelor fetei care a născut în fața spitalului nu apare nici un medic. În afară de asistenta care a dat pacienta afară, cu tot cu aparținători, nici un alt angajat al spitalului din Urziceni nu a fost prezent. Asta, deși garda era asigurată și de un medic, și anume de chirurgul Abdel Shanabli.

Nici fratele bărbatului de 32 de ani din Fierbinți-Târg nu pomenește de vreun medic de gardă, care să se fi ocupat de caz. „Fratele meu a fost consultat de o asistentă, timp de 10 minute. Am văzut cum îl ungea pe piept cu gel, să-i pună ventuzele pentru EKG. Apoi asistenta m-a dat afară, a zis că nu am ce căuta acolo”, povestește fratele celui decedat.

„Când a ieșit din cabinet, fratele meu a spus că îl doare fundul, pentru că îi făcuseră acolo două injecții, nu știa cu ce. I-au făcut injecțiile și l-au trimis să stea acolo, pe hol. Fratele meu mi-a spus că se simte mai bine și că vrea să îl duc acasă. Nu știu dacă se simțea mai bine, într-adevăr, sau nu voia să îmi fac eu griji. L-am dus acasă și noaptea mi-a dat telefon cumnata mea că a murit”.

Din spitalul din Urziceni, pacientul de 32 de ani a plecat doar cu un bilet de trimitere, fără numele lui trecut acolo, nesemnat, doar cu o parafă. Pe bilet sunt trecute numele a doi medici care au cabinete în incinta policlinicii din Urziceni. Unul dintre medici este Andreea Chicinaș, cardiolog, celălalt este Marilena Dane, specialist în medicină internă. În partea de sus a biletului, este trecut numele medicului de gardă Abdel Shanabli.

Bărbatul de 32 de ani a plecat de la spitalul din Urziceni doar cu un bilet de trimitere.

„Au trimis probe la București și la Călărași”

Lângă mașina de pompe funebre, fratele celui decedat se asigură că toate sunt în ordine. „Să îi puneți șapca lui, i-ai adus șapca?”, îl întreabă cumnata, tânăra văduvă. „A murit în brațele mele”, atât e în stare să ne spună femeia, de profesie infirmieră.

O coroană de flori pentru bărbatul decedat.

Bărbatul mort lucra ca șofer și singura lui problemă de sănătate, din ce afirmă rudele lui, erau abcesele dentare. Era tatăl unei fetițe de 3 ani. „Un om tare bun și hărnicuț, după ce venea de la serviciu, muncea și acasă, venea și mă ajuta și pe mine la treburi”, îl descrie soacra lui. „Fata mea e doborâtă acum, dar ea e un copil hotărât și știu că o să meargă la tribunal, să caute dreptate”.

Fratele celui decedat confirmă că familia a luat deja legătura cu un avocat. Ancheta depinde de concluziile medicilor legiști care au efectuat necropsia. „Medicii legiști au găsit modificări la inimă și la plămâni. Deocamdată, pe certificatul de deces, la cauza morții scrie neprecizată. Am discutat cu medicul de la SML Ialomița, am înregistrat discuția. Iar el spune că rezultatele la autopsie vor veni abia peste un an, un an și ceva. Spune că au trimis probe pentru analize și la SML Călărași, și la București. Și că atât va dura, un an, un an și ceva, nu se poate mai devreme”.

„Nu putem lua decizii bazate pe impresii”

În vreme ce la capela din Fierbinți-Târg începea priveghiul, iar pe poarta casei cu porumbei din Bărbulești, mama de 24 de ani aducea în brațe un nou membru al familiei, la Primăria Urziceni se desfășura o ședință de Consiliu Local. Primarul Constantin Sava n-a participat, dar l-a trimis drept locțiitor pe avocatul Lidun Antonescu. Consilier local, Antonescu e membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Urziceni.

Lidun Antonescu în timpul ședinței de Consiliu Local.

„E vorba despre o reacție emoțională la aceste cazuri. Toată lumea a sărit în sus. Nu putem lua decizii bazate pe impresii”, a parat avocatul criticile.

Un cetățean din Urziceni s-a strecurat în sala de consiliu și a încercat să-și prezinte propria experiență legată de spitalul din oraș. Bărbatul în vârstă de 65 de ani susține că a fost expediat de la camera de gardă, deși prezenta semne clare de infarct.

În timpul ședinței de Consiliu Local din Urziceni

„Puteam să mor atunci! În loc să mă trateze pe loc, m-au trimis la policlinică. De ce? Ca să-mi ia bani acolo. Pentru ce? Pentru bani. Să dăm bani. Încolo nu fac nimic la nimeni cei de la spital. Dacă nu mă duceam la spital la Slobozia, eram mort acum. De ce nu faceți nimic, de ce nu căutați soluții?”, a spus bărbatul.

Lidun Antonescu a răspuns: „Știm că se întâmplă, nu putem să spunem că nu-i așa. Dacă are cineva proiecte de hotărâri, să votăm, dacă nu, încheiem ședința”. N-au fost proiecte, iar ședința s-a încheiat.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Afacerea cu care Pepe vrea să dea lovitura în România. Prezentatorul de la Te cunosc de undeva a investit 50.000 de euro, câștigurile sunt colosale

Viva.ro Ce se întâmplă acum cu Petre Roman, la 76 de ani. Oana Roman a făcut totul public: 'Are o...'

PUBLICITATE Călătorește cu stil, pentru business sau de plăcere, cu reducerile la cursele BlackCab din platforma Visa Premium

FANATIK.RO Coșmarul prin care a trecut o familie de români care merge de 15 ani în Grecia: „Nu crezi că ți se poate întâmpla chiar ție”

Știrileprotv.ro Un român a fost împușcat pe Muntele Athos de un preot care voia să tragă într-o pisică. Picioarele i-ar putea fi amputate

Observatornews.ro Vremea 7 august - 4 septembrie 2023. Răcire bruscă la începutul săptămânii viitoare

Orangesport.ro Revoltă în direct, cu fotbalistul Farului prins la mijloc: "Dacă tu poţi ţipa la Hagi... S-a terminat cu tot! A fost cel mai protejat fotbalist"

Unica.ro Așa a apărut Cătălin Botezatu aseară la UNTOLD! Costumul Versace costă 3000 de dolari, dar alt detaliu a atras atenția