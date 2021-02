REPORTAJ | Mama băiatului agresat sexual din Butimanu spune că a fost ameninţată de angajaţii de la Protecţia Copilului: „Mi-au zis că nu o să-mi mai primesc copilul”

În ciuda insistenţelor, femeia n-a fost lăsată să-şi vadă băiatul, pe care DGASPC Dâmboviţa l-a plasat la un asistent maternal din Târgovişte. În plus, nici bunicii materni, în grija căruia rămăsese copilul, nici mama nu au putut vorbi la telefon cu I.

Abia vineri, 5 februarie, în ziua când Libertatea a publicat detalii despre cum a încălcat DGASPC dreptul copilului de a ţine legătura cu familia lui, Cristina a primit un apel de la I. „M-a sunat, dar avea vocea schimbată, era mai rece, aşa. Stătea cineva lângă el şi nu puteam să-l întreb prea multe. Nici el nu prea mă întreba”, povesteşte mama.

„O să avem grijă să nu-ți iei băiatul înapoi!”

Cristina, 35 de ani, ţine încă în mână cuţitul de bucătărie. Cere scuze şi râde printre lacrimi: „Cum am ieşit eu aşa, cu cuţitul, n-am vrut să vă sperii, făceam mâncare”. Cea speriată este ea. I. este singurul ei copil şi l-a crescut cu ajutorul părinţilor.

Tatăl lui I., care stă în aceeaşi comună, n-a vrut să-l recunoască, dar „a trecut o dată sau de două ori pe la poarta noastră şi a întrebat de el”, îşi aminteşte bunica Maria, mama Cristinei. „I-am zis să-şi vadă de drum, băiatul e mare de acum, să nu-l tulbure”.

Bunicul Gogu spune că îi este dor de nepotul lui

În lipsa tatălui, mama şi bunica au încercat să-l apere pe I. cum s-au priceput de bătăile celorlalţi băieţi, tovarăşii lui de la fotbal. Bunica l-a rugat pe poliţistul din Butimanu, Iulian Stan, să ia măsuri, să-i pună la punct pe bătăuşi. Dar rugămintea a zburat în vânt.

„Pe cei trei care l-au batjocorit băiatul meu îi ştia. Cel mai mare mereu se purta urât cu el. L-am întrebat într-o zi: «Ce ţi-a făcut copilul meu de te iei mereu de el?». Mi-a răspuns foarte urât, foarte vulgar”, spune Cristina.

Sprijinită de gard, femeia mătură din ochi pământul pătat de zăpadă din jurul casei părinteşti. „Curtea asta zici că e moartă fără el, când era aici, îl auzeai peste tot”. Plânge din nou.

În Butimanu, cazurile sociale sunt vizibile cu ochiul liber

În vorbele întrerupte de sughiţuri trece durerea pentru ce i s-a întâmplat băiatului ei şi spaima că-l va pierde pentru totdeauna: „Am fost la Protecţia Copilului, la Târgovişte, să scriu procură, să-l pot vedea. Am sunat unde mi-au spus să sun, am făcut tot ce mi-au spus că trebuie să fac. M-au ţinut afară. Un avocat care tot apărea pe la televizor m-a sfătuit să filmez cu telefonul. Cei de la Protecţia Copilului s-au enervat, mi-au zis: «Pentru că ai încercat să ne filmezi, o să avem grijă să nu-ţi mai iei niciodată băiatul înapoi!»”.

„Au strâns mărturii mincinoase din sat”

Tribunalul Dâmboviţa urmează să stabilească dacă I. se întoarce la familie sau rămâne în plasament de urgenţă. În aşteptarea deciziei judecătoreşti, băiatul a fost înscris la şcoală, la Târgovişte. „Când am intrat înăuntru, la Protecţia Copilului, mă simţeam rău şi m-am aşezat repede pe un scaun, pe care l-am văzut acolo. Mi-au spus să mă ridic, că trebuie să stau în picioare când vorbesc cu ei”, spune Cristina.

O curte din Butimanu unde nu s-au făcut anchete sociale

La avocatul care îi contactase şi începuse să le pledeze cauza la TV, Cristina a renunţat, „nu vorbea deloc cu noi, nu răspundea când îl sunam, doar mă punea să vorbesc la televizor”. Nici avocatul din oficiu, recomandat de DGASPC, nu a mai dat vreun semn. „Nu ştiu încotro să mă întorc, am nevoie de ajutor. Au strâns mărturii mincinoase din sat. Cei de la Protecţia Copilului au pozat pe furiş veranda mamei, când au venit prima oară, şi au scris acolo că aia e camera băiatului”. Apoi, la domiciliul bunicilor, au venit să facă o anchetă socială şi inspectorii de la Primăria Butimanu.

Camera lui I. din casa bunicilor

„Mi-au zis că n-am condiţii să îmi cresc copilul, nu am spaţiu destul, nu am baie. Păi, condiţiile astea le-am avut şi până acum, i-am şi zis domnului de la primărie, de ce n-aţi venit şi înainte? Fratele meu, care stă gard în gard cu noi, are baie şi poate să-l ia pe I. la el, dacă asta e problema”, adaugă mama. „Au scris că băiatul pleca noaptea de acasă şi venea dimineaţa. A ieşit seara până la magazin, atât. Magazinul e lângă casa unuia dintre cei trei, atunci l-au văzut”.

Unul dintre suspecţi, infectat în detenție

Pe 9 ianuarie, poliţia a început o anchetă, preluată apoi de DIICOT, după apariţia unui clip video în reţelele de socializare.

„Din cercetări a reieşit faptul că, în seara de 2 ianuarie a.c., în intervalul orar 21.30-22.30, victima, în vârstă de 11 ani, în timp ce se deplasa spre locuinţă, ar fi fost constrânsă de unul dintre cei trei să se deplaseze la domiciliul acestuia, unde, împreună cu alţi doi tineri, ar fi determinat-o să întreţină raporturi sexuale orale. Actul sexual ar fi fost înregistrat video, cu un telefon mobil”, se arată în comunicatul IPJ Dâmboviţa.

Casa din Butimanu unde a fost sechestrat I.

Pe 11 ianuarie , I. a fost luat din casa bunicilor de reprezentanţi ai Primăriei Butimanu şi ai DGASPC Dâmboviţa. Pretextul preluării copilului a fost că merge să dea o declaraţie până la sediul primăriei şi apoi va fi adus înapoi.

Cei trei minori suspecţi au fost plasaţi în arest preventiv. Unul dintre ei a fost infectat cu COVID-19 în timpul detenţiei şi a fost mutat la Spitalul Penitenciar Jilava.

DGASPC dă vina pe bunici

Într-un răspuns pentru Libertatea, DGASPC Dâmboviţa a explicat că nu a făcut anchete sociale la domiciliile minorilor suspecţi pentru că aceştia „sunt anchetaţi de organele de poliţie”. De asemenea, DGASPC Dâmboviţa a invocat neglijenţa bunicilor, nu lipsa băii în locuinţă, pentru a motiva măsura plasamentului de urgenţă în cazul lui I.: „Bunicii nu au conştientizat rolul supravegherii minorului”.

Libertatea a cerut săptămâna trecută un punct de vedere DGASPC Dâmbovița și referitor la acuzațiile femeii referitoare la comportamentul unora dintre angajații instituției. Până la momentul publicării acestui material, răspunsul nu a venit.

Bunica Maria şi un angajat al DGASPC Dâmboviţa

Citeşte şi:

De ce a dispărut din prim-plan fostul ministru al sănătății? Nelu Tătaru: „Nu vreau să se creadă că încerc să încurc pe cineva”

„Guvernul Viktor Orban vrea ca presa să fie o pisică ce stă în poală”. Interviu cu redactorul-șef adjunct al ultimului radio independent maghiar, lăsat acum fără licență

Un bărbat din Botoșani a murit de la o supradoză de paracetamol, după ce s-a tratat singur de COVID

PARTENERI - GSP.RO S-a retras Serena Williams? Moment ULUITOR la Australian Open! A izbucnit în plâns și a plecat

Playtech.ro Diana Șoșoacă a găsit soluția problemei PENSIILOR! Metoda nu a mai fost aplicată de 30 de ani

Observatornews.ro Un copil de 3 ani a murit în ambulanță, în drum spre spital, la Botoșani. Băiețelul ar fi început "să scuipe sânge"

HOROSCOP Horoscop 18 februarie 2021. Racilor le vine și lor apa la moară, după o perioadă de secetă adevărată

Știrileprotv.ro Un bărbat și-a făcut un selfie cu soția sa și apoi a împins-o în prăpastie. Explicația pentru gestul șocant al bărbatului

Telekomsport Lovitură de teatru. Serena Williams va investi într-o echipă de fotbal. A convins deja câteva staruri. Soţul tenismenei a purtat un tricou cu numele clubului

PUBLICITATE Ariul. Cosmetice coreene premiate, inspirate de natură (Publicitate)