De Daniel Conțescu,

Un pacient din Olanda a fost diagnosticat cu coronavirus, maladia care a băgat în sperieți lumea de pe toate continentele. Este primul caz de acest gen apărut în Țările de Jos. Autoritățile nu au făcut publică naționalitatea respectivei persoane. Singura informație este că vine din Italia.

”Ieri, un pacient din Olanda (zona Tilburg) a fost diagnosticat cu coronavirus (COVID-19). Pacientul, care a vizitat recent regiunea Lombardiei, din Italia, este ținut izolat. Serviciul Municipal de Sănătate (GGD) efectuează o anchetă. Coronavirus este transmis, de exemplu, când cineva tușește sau strănută”, este mesajul oferit de autoritățile batave, în cursul zilei de astăzi.

În regiunea Tilburg muncesc mulți români, fiind cunoscută pentru faptul că multe firme de recrutare de forță de muncă își au sediul în respectivul oraș.

Românii din zona Tilburg și din împrejurimi au primit sfaturi despre cum trebuie să se protejeze, pentru a nu fi contaminați:

”Pentru a preveni răspândirea virusului, GGD și RIVM Institutul Național de Sănătate Publică și Mediu verifică cu cine pacientul a fost în contact în perioada infecțioasă. Acești oameni trebuie să își monitorizeze starea de sănătate, să își verifice temperatura de două ori pe zi și trebuie să raporteze acest lucru către GGD.

Aceste măsuri reduc șansa răspândirii virusului în Olanda. RIVM rămâne în alertă, pentru a descoperi eventuale noi infecții.

În cazul în care există, se pune în acțiune același protocol: izolarea, investigarea contactului și monitorizarea pacientului.

Simptomele COVID-19 sunt o febră cu probleme respiratorii (tuse sau dificultăți de respirație). Persoanele care au vizitat o zonă în care COVID-19 este răspândit (cum ar fi China, Coreea de Sud și unele municipalități din Italia) care arată aceste simptome pot fi testate pentru COVID-19, boala care este cauzată de SARS-CoV- 2 virus.

De asemenea, un medic poate comanda testul, dacă o persoană a luat contact cu un pacient cunoscut cu COVID-19”.

UPDATE – Coronavirus în lume | Peste 4.400 de persoane infectate în afara Chinei. Bilanțul actualizat al victimelor

UPDATE | Primul pacient nu mai are coronavirus. Testele bărbatului din Gorj au ieșit negative

Discuții între medici din interiorul spitalului Balș, unde e bărbatul cu coronavirus: ”Consultăm TOȚI PACIENȚII CU ACELAȘI ECHIPAMENT. Dacă unul e pozitiv, le dăm tuturor”!