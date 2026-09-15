Copiii sub 15 ani, vizați de noi restricții în UE. Ce se va întâmpla cu accesul pe rețelele sociale, TikTok și ChatGPT

Uniunea Europeană intenţionează să implementeze cea mai amplă reglementare de până acum pentru protejarea copiilor în mediul digital, conform unui document al Comisiei Europene consultat de Reuters. Propunerea, denumită EU Kids Act, va fi prezentată joi de preşedinta Comisiei, Ursula von der Leyen, şi comisarul european pentru tehnologie, Henna Virkkunen.

Acces diferenţiat în funcţie de vârstă

Potrivit documentului, copiii sub 15 ani vor avea acces restricţionat la reţele sociale, platforme video, chatboturi AI şi jocuri online. Scopul este protejarea minorilor de riscuri precum abuzul şi exploatarea, permiţându-le în acelaşi timp să beneficieze de oportunităţile oferite de tehnologie. „Abordarea Uniunii ar trebui să permită minorilor să beneficieze de potenţialul uriaş al serviciilor digitale, protejându-i în acelaşi timp de abuz şi exploatare”, se precizează în document.

Propunerea prevede reguli clare privind accesul la platformele digitale în funcţie de vârsta copiilor. De la 15 ani, adolescenţii vor putea să-şi creeze singuri conturi pe reţelele de socializare. În cazul copiilor de 13 şi 14 ani, accesul va fi permis doar prin conturi create de părinţi, care vor avea control total asupra acestora. Aceste conturi vor avea un număr limitat de contacte şi restricţii privind timpul petrecut online.

Pentru copiii cu vârste între 3 şi 12 ani, conturile ar fi gestionate integral de părinţi şi ar permite doar accesul la servicii dedicate copiilor, conforme celor mai stricte standarde de siguranţă. Cei mai mici, sub 3 ani, nu vor avea acces la aceste platforme, se mai arată în propunere.

Platformele, obligate să verifice vârsta

Conform noilor reguli, companiile tehnologice vor fi obligate să implementeze mecanisme eficiente de verificare a vârstei utilizatorilor. Reţelele sociale şi platformele video vor trebui să solicite dovada vârstei la crearea conturilor, iar platformele de jocuri online vor verifica vârsta înainte de descărcarea oricărui joc.

Mai mult, companiile vor trebui să elimine mecanismele menite să creeze dependenţă, să împiedice afișarea de conţinut dăunător şi să faciliteze raportarea materialelor periculoase de către copii. De asemenea, părinţii vor avea la dispoziţie instrumente avansate pentru supravegherea activităţilor online ale celor mici.

Supraveghere mai strictă pentru companiile tehnologice

Pentru a asigura respectarea noilor reglementări, companiile vor fi obligate să plătească o taxă de supraveghere, destinată finanţării autorităţilor responsabile cu aplicarea şi monitorizarea măsurilor.

În prezent, majoritatea platformelor stabilesc o vârstă minimă de 13 ani pentru utilizatori, susţinând că au deja mecanisme de protecţie a minorilor. Cu toate acestea, Comisia Europeană consideră că este nevoie de o abordare mai strictă pentru a proteja sănătatea şi siguranţa copiilor.