Revolut a făcut un pas strategic major pe piața bancară europeană prin depunerea oficială a cererii pentru obținerea unei licențe bancare în Elveția, adresată Autorității Elvețiene de Supraveghere a Pieței Financiare (FINMA).

Decizia vine în contextul unei expansiuni accelerate, Elveția devenind deja una dintre piețele cheie ale companiei pe continent, alături de Franța, Spania și Polonia.

Servicii locale noi și protecție a depozitelor la standarde elvețiene

Cu o bază actuală de peste 1,3 milioane de utilizatori elvețieni, obținerea licenței FINMA va permite gigantului financiar să își consolideze prezența locală și să lanseze produse financiare integrate direct în sistemul național.

Odată aprobată cererea, clienții vor putea beneficia de conturi de salariu, IBAN-uri locale elvețiene, servicii de eBill, plăți pentru comercianți și schema de protecție a depozitelor la nivelul cerințelor din Elveția.

În plus, compania are în evaluare introducerea produselor de pensii din Pilonul 3a și integrarea cu sistemul popular de plăți TWINT.

Pentru a susține acest obiectiv ambițios pe termen lung, Revolut a anunțat un plan masiv de investiții care depășește 150 de milioane de franci elvețieni eșalonat pe următorii cinci ani.

Angajamentul financiar reprezintă una dintre cele mai mari investiții din sectorul bancar elvețian din ultimele decenii și va fi însoțit de recrutări locale de personal și numiri în echipa de management executiv, cu scopul de a construi o structură bancară ancorată local.

Ce se întâmplă cu conturile clienților existenți

Reprezentanții Revolut au precizat că procesul de aplicare nu afectează în prezent funcționarea conturilor sau serviciilor oferite utilizatorilor din Elveția.