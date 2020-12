O persoana voteaza in cadrul alegerilor parlamentare, la o sectie de votare din Bucuresti, duminica, 11 decembrie 2016. Peste 18,2 milioane de romani sunt asteptati la vot in tara, in cadrul alegerilor parlamentare care se desfasoara duminica, sectiile fiind deschise incepand cu ora 7.00. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO