În ultimii 25 de ani, americanii au fost obișnuiți să stea treji până în primele ore ale dimineții, așteptând să afle de la știri anunțul decisiv pentru ultimul stat necesar pentru a pune un candidat prezidențial la Casa Albă și pentru a afla cine controlează Congresul.

Un moment similar a avut loc în noaptea alegerilor prezidențiale SUA din 2000 și a dus la utilizarea termenilor de „state roșii” pentru republicani și „state albastre” pentru democrați, în timp ce americanii îl urmăreau pe Tim Russert, gazda emisiunii Meet the Press de la NBC, discutând până târziu în noapte despre ce se întâmpla în Florida.

Este extrem de puțin probabil să aflăm câștigătorul alegerilor prezidențiale din SUA, din 2024, în noaptea alegerilor, deoarece Kamala Harris și Donald Trump sunt practic la egalitate în sondaje, iar șansele ca rezultatul să depindă de un număr mic de state indecise sunt ridicate.

Când vom ști cine a câștigat alegerile prezidențiale din SUA, din 2024

Totul depinde de cât de strâns este rezultatul. Patru state swing sau indecise – Arizona, Nevada, Pennsylvania și Wisconsin – au proceduri de numărare a voturilor prin corespondență care pot dura câteva zile pentru a fi finalizate.

Dar, dacă Harris a câștigat decisiv în celelalte state-cheie, aceasta ar putea fi suficient pentru a o declara învingătoare. Orice alt rezultat va necesita timp suplimentar.

De ce anunță presa câștigătorul alegerilor prezidențiale din SUA

Instituțiile de presă fac un anunț privind câștigătorul alegerilor prezidențiale, dar nu determină ele câștigătorul.

Funcționarii din birourile electorale, care numără voturile și certifică rezultatele alegerilor prezindețiale din SUA din 2024, sunt cei care stabilesc câștigătorul. Această certificare are loc la câteva zile sau chiar săptămâni după alegeri.

Organizațiile de știri transmit momentul în care devine evident, pe baza informațiilor oferite de birourile electorale, că rezultatele matematice ale numărării voturilor arată un câștigător.

„Standardul nostru este certitudinea absolută. Nu declarăm un câștigător până nu suntem 100% siguri că ceilalți candidați nu mai pot recupera”, a declarat David Scott, șeful departamentului de strategie și operațiuni de știri la Associated Press.

Apoi, The Guardian citează Associated Press pentru a anunța câștigătorul alegerilor prezidențiale din SUA.

Cum face presa anunțul privind câștigătorul alegerilor prezidențiale din SUA

AP și alte trusturi de presă care acoperă noaptea alegerilor, precum CNN, NBC, ABC și Fox News, au un „birou de decizie” și folosesc un model pentru a proiecta cum va evolua numărătoarea voturilor, stat cu stat.

Unele dintre acestea se bazează acum pe Decision Desk HQ, o organizație independentă creată special pentru aceste alegeri prezidențiale din SUA.

„Instituțiile de presă sunt mult mai precaute acum în a face anunțuri timpurii, deoarece nu vor să fie nevoite să retragă un anunț, așa cum au făcut în 2000,” a spus Mike Wagner, profesor care studiază alegerile la Universitatea din Wisconsin.

Deciziile privind momentul anunțului câștigătorului la alegerile prezidențiale din SUA, din 2024, sunt luate de statisticieni, nu de prezentatorii de știri.

„Nu este Rupert Murdoch cel care ia această decizie. Sunt oamenii din camera de analiză cei care decid dacă alegerile pot fi anunțate”, a explicat Wagner.

Anunțurile rețelelor de știri pot diferi ca timp, deoarece fiecare folosește un model independent, iar diferiți analiști pot ajunge la concluzii la momente diferite.

Când am aflat rezultatul alegerilor prezindențiale din SUA în 2020

În 2020, Joe Biden a fost declarat câștigător sâmbătă, 7 noiembrie, la patru zile după alegeri.

Președintele a atins pragul de voturi electorale în acea zi, când instituțiile de presă au anunțat victoria sa în Pennsylvania și Nevada.

Michigan și Wisconsin au fost anunțate a doua zi după alegeri, în Arizona nu a fost declarat câștigător decât pe 12 noiembrie, Carolina de Nord pe 13 noiembrie și Georgia pe 19 noiembrie, după o renumărare a voturilor.

Rezultatele la alegerile prezidențiale din SUA 2024 vor fi mai rapide sau mai lente decât în 2020

Acest lucru depinde de marjele de vot din fiecare stat. Potrivit Protect Democracy, un grup non-partizan, acum vor exista mult mai puține voturi prin corespondență față de 2020, iar statele vor putea să le numere mai rapid.

În plus, trei state (Carolina de Nord, Nevada și Pennsylvania) au un termen limită mai timpuriu pentru sosirea voturilor prin corespondență decât în 2020.

Într-un raport recent, Protect Democracy a estimat că rezultatele vor fi anunțate în Michigan și Wisconsin la o zi după închiderea urnelor, același ritm ca în 2020.

De asemenea, estimează că Pennsylvania va fi anunțată mai rapid decât în 2020, când au fost necesare patru zile, Nevada va fi anunțată în același interval de timp sau mai rapid decât în 2020 (când a durat patru zile), iar Arizona va fi anunțată în același interval de timp sau mai rapid decât în 2020 (când a durat nouă zile).

Carolina de Nord și Georgia vor fi anunțate mai rapid decât în 2020, potrivit estimărilor organizației.

Ce ar putea prelungi rezultatele alegerilor prezidențiale din SUA în 2024

Dacă marja de vot din state este mai mică de 0,5% sau dacă vreun stat necesită o renumărare a voturilor, rezultatele ar putea fi întârziate. În general, trusturile de presă nu vor anunța rezultatele într-un stat până când nu sunt finalizate numărătorile dintr-o renumărare.

În special pentru Arizona și Nevada, „este foarte puțin probabil ca cineva să declare câștigătorul în acele state în noaptea alegerilor. Așa au lucrat aceste state de mult timp ,” a spus Drew McCoy, președintele Decision Desk HQ.

Dacă un alt stat-cheie este ca Georgia în 2020, „pur și simplu aștepți. Nu poți să faci o proiecție pentru ceva care este prea strâns pentru a fi declarat”, continuă acesta.

Pennsylvania este deosebit de dificilă, deoarece, prin lege, birourile de alegeri nu pot începe deschiderea plicurilor și numărarea voturilor prin corespondență decât în ziua alegerilor.

Wisconsin, un alt stat-cheie, are o restricție similară și ar putea să nu anunțe rezultate complete până miercuri dimineață.

Unele state permit numărarea voturilor prin corespondență timp de 10 zile după ziua alegerilor.

Dintre statele-cheie, doar Nevada are o întârziere semnificativă; poate accepta voturi prin corespondență până sâmbătă după ziua alegerilor, atâta timp cât au ștampila poștei până pe 5 noiembrie.

Dacă există dispute legale asupra voturilor care trebuie numărate, acest lucru ar putea întârzia și rezultatele. În prezent, există numeroase procese în mai multe state-cheie referitoare la numărarea anumitor voturi, inclusiv cele sosite prea târziu sau cele din străinătate.

Dacă un stat are rezultate similare cu cele din Florida în 2000, unde un număr de trei cifre separă doi candidați, rezultatul ar putea depinde de voturile prin corespondență și, posibil, de voturile provizorii.

De obicei, doar aproximativ jumătate dintre voturile provizorii sunt valabile, dar într-o cursă strânsă, vom asista la o competiție intensă din partea echipelor politice pentru a găsi persoanele care au votat astfel pentru a le „corecta” voturile, ceea ce implică de obicei aducerea dovezilor de identificare și înregistrare la biroul electoral.

Ce state vor da primele rezultatele la alegerile prezidențiale din SUA în 2024

Este probabil ca trusturile de știri să declare rezultatele mai întâi în câteva state de pe coasta de est, unde un candidat are un avantaj clar față de celălalt.

„Este evident că sunt câteva state care vor fi practic anunțate imediat după închiderea urnelor. Vor exista unele state care vor fi anunțate imediat ce vor începe să vină primele voturi,” a spus Drew McCoy, președintele Decision Desk HQ.

Ce sunt „red mirage” și „blue shift”

Termenii „red mirage” și „blue shift” se referă la același fenomen în care un candidat republican pare să aibă un avantaj la începutul serii, doar ca acel avantaj să dispară pe măsură ce mai multe voturi sunt numărate.

În 2020, voturile prin corespondență au favorizat puternic democrații, în timp ce republicanii erau mult mai predispuși să voteze în persoană. Miercuri la prânz, în ziua de după alegeri, Donald Trump avea un avans de 11%, pe care Joe Biden l-a depășit în următoarele două zile, pe măsură ce lucrătorii din birourile electorale numărau cele 2,7 milioane de voturi prin corespondență.

AP și alte organizații de știri știau câte voturi prin corespondență au fost returnate de alegători și câte au fost solicitate de democrați înregistrați, așa că au evitat să declare cursa câștigată de Biden până când acele voturi au fost numărate.

„Democratul câștigă întotdeauna o mulțime de voturi în mijlocul nopții în Wisconsin, pentru că, prin lege, nu pot începe numărarea până atunci. Este un teren propice pentru teoriile conspirației, chiar dacă fac lucrurile exact așa cum sunt obligași să le facă”, spune Mike Wagner.

Fenomenul opus are loc în Arizona, unde voturile prin corespondență primite înainte de ziua alegerilor sunt numărate – și raportate – primele. În 2022, senatorul democrat Mark Kelly avea un avans de 20 de puncte față de republicanul Blake Masters la începutul serii. Kelly a câștigat în cele din urmă cu un avans de 5 puncte.

Dar voturile prin corespondență primite în ziua alegerilor nu pot fi procesate până după închiderea urnelor. În 2020, acest lucru a reprezentat un număr semnificativ – aproximativ 320.000 de voturi doar în Maricopa.

De ce nu se adună toate voturile din SUA și câștigă cine are mai multe

În cursa pentru președinție, votul popular național nu determină rezultatul. Fiecare stat numără separat voturile sale, cu două excepții – Nebraska și Maine.

Câștigătorul unui stat primește toate voturile electorale ale acelui stat, indiferent dacă statul a fost câștigat cu 537 de voturi din aproximativ 6 milioane exprimate, cum a fost în competiția prezidențială din Florida din 2000, sau cu un avans de 1,5 milioane de voturi, așa cum a câștigat Reagan California în 1984.

Fiecare stat are un număr de electori bazat pe numărul de districte congresionale pe care le are, plus două voturi suplimentare care reprezintă locurile Senatului. Washington DC are trei voturi electorale, în ciuda faptului că nu are reprezentare în Congres. Pentru a câștiga, este nevoie de 270 de electori.

