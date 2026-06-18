Rezultatele loto din 18 iunie 2026

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Report de peste 32,65 milioane de lei la 6/49 la tragerea loto din 18 iunie 2026

În urma câștigării premiului de categoria I la tragerea Joker din data de 14.06.2026, pentru tragerea Joker din data de 18.06.2026 Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I cu 300.000 de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 32,65 milioane de lei (peste 6,23 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 7,20 milioane de lei (peste 1,37 milioane de euro).

La Joker, la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de peste 56.300 de lei (peste 10.700 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 282.900 de lei (peste 54.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,24 milioane de lei (peste 237.700 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 104.300 de lei (peste 19.900 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 265.500 de lei (peste 50.700 de euro).

Când s-a câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

La extragerea Loto 6/49 din 12 februarie a fost acordat premiul cel mare la categoria I, în valoare de 22,9 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 4,5 milioane de euro.

Biletul câștigător a fost cumpărat online, prin platforma amparcat.ro, și a inclus trei variante la Loto 6/49 și o variantă la Noroc, pentru care s-a plătit 28 de lei. Acesta a fost primul premiu de categoria I obținut în 2026 la Loto 6/49.

Anterior, pe 9 noiembrie 2025, a fost câștigat iar marele premiu la Loto 6/49, în valoare de aproape 49 de milioane de lei (circa 9,8 milioane de euro). Biletul a fost jucat online, pe site-ul Loteriei Române, iar prețul a fost de 12 lei.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE