„Se duce, tată, generaţia noastră din ’70. Nu mai am aer, plâng singur. S-a dus Mircică al meu. Să le povestiţi, tată, la toţi cine a fost Mircea Lucescu. Eu nu mai am cuvinte. Dumnezeu să-l odihnească şi multă putere familiei”, a declarat Răducanu.

FC Rapid a transmis un mesaj emoţionant pentru cel care a adus un titlu de campioană în Giuleşti. „Cuvintele sunt prea mici pentru un nume atât de mare… Mircea Lucescu ne-a părăsit după o viaţă dedicată fotbalului. Vom păstra în suflet pentru totdeauna amintirile, emoţiile şi trofeele câştigate împreună! Mulţumim pentru tot, nea Mircea! Dumnezeu să te odihnească în pace!”, au scris reprezentanţii clubului.

Pentru a-i aduce un ultim omagiu, trupul neînsufleţit al lui Mircea Lucescu va fi depus la Arena Naţională, începând de miercuri, 8 aprilie, ora 17.00, până joi, 9 aprilie, ora 20.00.

Mircea Lucescu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din București, într-un cavou situat chiar la intrarea în celebrul panteon.

