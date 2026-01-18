Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a anunţat că două avioane F-16 de la Baza 86 Aeriană Feteşti au fost pregătite pentru o misiune de monitorizare, dar nu au decolat, întrucât ţintele au dispărut de pe radare.

„Duminică, 18 ianuarie, în jurul orei 1.15, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a identificat un grup de drone aeriene ale Federaţiei Ruse care evoluau în spaţiul aerian ucrainean, la aproximativ 10 km nord de frontiera cu România. Două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, au primit ordin de pregătire a misiunii de monitorizare aeriană. Ca urmare a dispariţiei ţintelor de pe radare, misiunea a fost anulată după aproximativ 10 minute, aeronavele rămânând la sol”, au explicat reprezentanţii MApN, potrivit News.

Starea de alertă a fost ridicată la ora 1.40. Ministerul Apărării a precizat că nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional.

De la începutul conflictului din Ucraina, s-au înregistrat peste 70 de atacuri cu drone în apropierea graniţei României.

Chiar și pe 1 ianuarie 2026, a fost trimis mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea.

Și pe 23 decembrie 2025, sistemele radar ale Ministerului Apărării Naţionale (MApN) au detectat, în noaptea de luni spre marți, două ţinte aeriene în spaţiul ucrainean, în apropierea graniţei cu România.

