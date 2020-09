“Sunt fericit și bucuros să vă anunț că, la două săptămâni de când am fost depistat pozitiv la infectarea cu virusul COVID 19, sunt vindecat și mă simt excelent, gata să mă apuc iar de treabă”, a transmis fostul primar al sectorului 3 din București.

Robert Negoiță nu mai este primarul sectorului 3. Cine ar urma să-i preia atribuțiile

“Au fost două săptămâni ciudate în care aș minți să vă spun că totul a fost simplu. Impactul emoțional și, uneori fizic, au fost provocări pe care le-am depășit și cu ajutorul dvs…. Cred că lupta cu această boală poate fi câștigată și de cei aflați în jurul celor care au ghinionul să se infecteze, fie că vorbim de familie sau prieteni. Energiile lor pozitive transmise către pacienți, dublate de efortul absolut remarcabil făcut de medicii noștri ne dau șanse sporite în fața acestei pandemii”, spune Robert Negoiță.

“După cum ați putut observa, am preferat ca în aceste două săptămâni, să nu interacționez în spațiul public, deși cererile din partea mass media au fost numeroase. A fost alegerea mea prin care am vrut să transmit un mesaj de responsabilitate, în fața unei boli necunoscute, tuturor celor care au încă dubii. Această pandemie trebuie tratată cu seriozitate, nu trebuie să minimalizăm efectele bolii, nu trebuie să transmitem mesaje oamenilor că, deși suntem infectați, totul este ok. Eu am vrut să transmit, prin tăcerea mea, că în fața unei astfel de provocări legate de sănătate, orice alte probleme devin irelevante”, a mai spus el.

Îmi pare rău că-i dezamăgesc pe adversarii mei politici care au profitat de acest episod neplăcut și m-au atacat în lipsă, dar de mâine sunt la treabă. Adică la cei 99% muncă pentru Sectorul 3. Pe ei îi las, în schimb, să se ocupe de cei 100% politică ieftină, că… deh e campanie electorală. Robert Negoiță:

