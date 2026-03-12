Un centru de formare anticriză pentru meseria tradițională

Programul numit Rolex Watchmaking Training Center a fost lansat în 2023 în Dallas cu scopul de a forma următoarea generație de ceasornicari certificați și de a răspunde deficitului acut de specialiști.

„Scopul programului este atât de a crea noi oportunități educaționale și de carieră pentru persoanele interesate să devină Ceasornicari Certificați Rolex, cât și de a asigura existența unui grup de ceasornicari calificați pentru a sprijini partenerii noștri de retail și service pe termen lung”, se precizează pe site-ul companiei.

Există în prezent mai puțin de 2.000 de ceasornicari profesioniști în SUA, în contextul în care cererea pentru servicii de întreținere și fabricare a ceasurilor de lux continuă să crească.

Popularitatea programului este uriașă: în 2024, peste 560 de candidați au aplicat pentru doar 27 de locuri disponibile, ceea ce înseamnă o rată de acceptare de aproximativ 4,8%, o concurență comparată chiar cu admiterile la Universitatea Harvard.

Programul de 18 luni nu necesită experiență anterioară în ceasornicărie: participanții învață atât designul și mecanica din spatele ceasurilor Rolex, cât și reparația și întreținerea modelelor mai uzate, în cadrul unui curriculum hands‑on.

Procesul de aplicare pentru școala profesională Rolex se va redeschide pe 15 octombrie 2026. Aplicațiile vor fi acceptate până pe 15 ianuarie 2027.

Cursurile se desfășoară de luni până vineri, de la 10.00 la 16.00, timp de 18 luni.

„Le spun studenților tot timpul: Nu e magie, e doar abilități și tehnică”, a subliniat Tim Rabe, instructor Rolex.

Diplomă Rolex

La finalul programului, studenții susțin un examen final la sediul Rolex din Geneva, Elveția.

Cei care trec acest examen devin ceasornicari certificați Rolex, titulatură apreciată în întreaga industrie de ceasornicărie fină.

Absolvenții programului pot accesa locuri de muncă bine plătite în reţeaua de service și vânzări a Rolex sau la parteneri autorizați.

Potrivit estimărilor, salariul mediu anual pentru un ceasornicar certificat poate ajunge la aproximativ 95.000 de dolari, o sumă atractivă comparativ cu multe alte meserii tehnice.

Rolex vinde acum peste un milion de ceasuri pe an pentru prima dată în istoria sa, potrivit estimărilor. Asta în același timp în care reușește să facă produsul său să pară inaccesibil.

Programul reflectă o tendință mai amplă: meșteșugurile tradiționale, inclusiv ceasornicăria, revin în atenția tinerilor dezamăgiți de costurile educației universitare și de joburile la birou.

Într-o perioadă marcată de automatizare și inteligență artificială, meseriile manuale bine plătite par o alternativă stabilă și respectată.

Rolex speră ca acest centru să păstreze vie tradiția ceasornicăriei mecanice și să ofere o pregătire profesională solidă pentru cei interesați să lucreze cu ceasuri de lux.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE