Un centru de formare anticriză pentru meseria tradițională

Programul numit Rolex Watchmaking Training Center a fost lansat în 2023 în Dallas cu scopul de a forma următoarea generație de ceasornicari certificați și de a răspunde deficitului acut de specialiști.

„Scopul programului este atât de a crea noi oportunități educaționale și de carieră pentru persoanele interesate să devină Ceasornicari Certificați Rolex, cât și de a asigura existența unui grup de ceasornicari calificați pentru a sprijini partenerii noștri de retail și service pe termen lung”, se precizează pe site-ul companiei.

Există în prezent mai puțin de 2.000 de ceasornicari profesioniști în SUA, în contextul în care cererea pentru servicii de întreținere și fabricare a ceasurilor de lux continuă să crească. 

Popularitatea programului este uriașă: în 2024, peste 560 de candidați au aplicat pentru doar 27 de locuri disponibile, ceea ce înseamnă o rată de acceptare de aproximativ 4,8%, o concurență comparată chiar cu admiterile la Universitatea Harvard.

Programul de 18 luni nu necesită experiență anterioară în ceasornicărie: participanții învață atât designul și mecanica din spatele ceasurilor Rolex, cât și reparația și întreținerea modelelor mai uzate, în cadrul unui curriculum hands‑on.

Procesul de aplicare pentru școala profesională Rolex se va redeschide pe 15 octombrie 2026. Aplicațiile vor fi acceptate până pe 15 ianuarie 2027.

Cursurile se desfășoară de luni până vineri, de la 10.00 la 16.00, timp de 18 luni.

„Le spun studenților tot timpul: Nu e magie, e doar abilități și tehnică”, a subliniat Tim Rabe, instructor Rolex.

Diplomă Rolex

La finalul programului, studenții susțin un examen final la sediul Rolex din Geneva, Elveția. 

Cei care trec acest examen devin ceasornicari certificați Rolex, titulatură apreciată în întreaga industrie de ceasornicărie fină. 

Absolvenții programului pot accesa locuri de muncă bine plătite în reţeaua de service și vânzări a Rolex sau la parteneri autorizați. 

Potrivit estimărilor, salariul mediu anual pentru un ceasornicar certificat poate ajunge la aproximativ 95.000 de dolari, o sumă atractivă comparativ cu multe alte meserii tehnice. 

Rolex vinde acum peste un milion de ceasuri pe an pentru prima dată în istoria sa, potrivit estimărilor. Asta în același timp în care reușește să facă produsul său să pară inaccesibil.

Programul reflectă o tendință mai amplă: meșteșugurile tradiționale, inclusiv ceasornicăria, revin în atenția tinerilor dezamăgiți de costurile educației universitare și de joburile la birou. 

Într-o perioadă marcată de automatizare și inteligență artificială, meseriile manuale bine plătite par o alternativă stabilă și respectată.

Rolex speră ca acest centru să păstreze vie tradiția ceasornicăriei mecanice și să ofere o pregătire profesională solidă pentru cei interesați să lucreze cu ceasuri de lux.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Volodimir Zelenski a ajuns în România și se întâlnește cu Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan: Măsuri de securitate mai sporite decât la ultima lui vizită la București
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Adevărul despre fiul secret al regretatului Mugurel Vrabete dintr-o relație extraconjugală. Mărturia care schimbă mult din ce se știa
Viva.ro
Adevărul despre fiul secret al regretatului Mugurel Vrabete dintr-o relație extraconjugală. Mărturia care schimbă mult din ce se știa
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Andreea Bănică spune adevărul despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile și cum le-au gestionat: „Aveam momente când nu mai vorbeam...”
Elle.ro
Andreea Bănică spune adevărul despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile și cum le-au gestionat: „Aveam momente când nu mai vorbeam...”
gsp
„Cea mai frumoasă fată din lume”, fiica fostului internațional din Premier League, s-a logodit la 20 de ani de la fotografia-eveniment
GSP.RO
„Cea mai frumoasă fată din lume”, fiica fostului internațional din Premier League, s-a logodit la 20 de ani de la fotografia-eveniment
Cadou de jumătate de milion de dolari pentru Jutta Leerdam! Reacția celebrei patinatoare a devenit virală. Iată ce a primit sportiva
GSP.RO
Cadou de jumătate de milion de dolari pentru Jutta Leerdam! Reacția celebrei patinatoare a devenit virală. Iată ce a primit sportiva
Parteneri
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Avantaje.ro
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Halit Ergenç și Meryem Uzerli, din nou împreună: Proiectul care îi reunește pe cei doi actori după 15 ani de la serialul „Suleyman Magnificul”
Tvmania.ro
Halit Ergenç și Meryem Uzerli, din nou împreună: Proiectul care îi reunește pe cei doi actori după 15 ani de la serialul „Suleyman Magnificul”

Alte știri

Nordis se delimitează de orice interacțiune politică și a trimis o cerere DIICOT pentru aflarea adevărului în cazul „zborurilor Nordis”
Știri România 13:27
Nordis se delimitează de orice interacțiune politică și a trimis o cerere DIICOT pentru aflarea adevărului în cazul „zborurilor Nordis”
Permisul suspendat pentru amenzi rutiere: termenele legale nu vor putea fi respectate niciodată, dar ce trebuie să știi
Știri România 12:47
Permisul suspendat pentru amenzi rutiere: termenele legale nu vor putea fi respectate niciodată, dar ce trebuie să știi
Parteneri
Donald Trump și insula aflată în centrul noii ordini mondiale
Adevarul.ro
Donald Trump și insula aflată în centrul noii ordini mondiale
Povestea fabuloasă de viață a lui Federico Valverde, eroul improbabil al lui Real Madrid în Champions League. De pe maidanul din Uruguay, direct în istorie
Fanatik.ro
Povestea fabuloasă de viață a lui Federico Valverde, eroul improbabil al lui Real Madrid în Champions League. De pe maidanul din Uruguay, direct în istorie
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Financiarul.ro
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Iulia Vântur, despre partea neplăcută a celebrității și comentariile jignitoare din mediul online: „La cele răutăcioase gratuit uneori și răspund, dar…”
Elle.ro
Iulia Vântur, despre partea neplăcută a celebrității și comentariile jignitoare din mediul online: „La cele răutăcioase gratuit uneori și răspund, dar…”
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Cea mai cunoscută femeie din echipa lui Cătălin Măruță a rămas la PRO TV. În ce emisiune e implicată acum: „Fac ce știu mai bine”
Stiri Mondene 13:14
Cea mai cunoscută femeie din echipa lui Cătălin Măruță a rămas la PRO TV. În ce emisiune e implicată acum: „Fac ce știu mai bine”
Dieta cu care Cristina Șișcanu a slăbit 14 kilograme în 6 luni. Metoda la care a apelat soția lui Mădălin Ionescu
Stiri Mondene 12:57
Dieta cu care Cristina Șișcanu a slăbit 14 kilograme în 6 luni. Metoda la care a apelat soția lui Mădălin Ionescu
Parteneri
Olivia Păunescu, de la „Surprize, surprize” la Observator: Detaliul din trecutul vedetei și imagini rare de la nunta secretă din Dubai!
TVMania.ro
Olivia Păunescu, de la „Surprize, surprize” la Observator: Detaliul din trecutul vedetei și imagini rare de la nunta secretă din Dubai!
Reacţia ruşilor la vestea că în România vor fi mai multe forțe militare americane
ObservatorNews.ro
Reacţia ruşilor la vestea că în România vor fi mai multe forțe militare americane
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
Parteneri
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
GSP.ro
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
GSP.ro
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
Parteneri
Petrolul se scumpește din nou, în ciuda măsurilor anunțate de Trump
Mediafax.ro
Petrolul se scumpește din nou, în ciuda măsurilor anunțate de Trump
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
StirileKanalD.ro
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
Camelia Mitoșeru a vorbit deschis despre propria moarte. Cum vrea mama lui Mihai Mitoșeru să arate ziua înmormântării: „Flori albe și toată lumea îmbrăcată în alb”
Wowbiz.ro
Camelia Mitoșeru a vorbit deschis despre propria moarte. Cum vrea mama lui Mihai Mitoșeru să arate ziua înmormântării: „Flori albe și toată lumea îmbrăcată în alb”
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„Am rămas doar noi” Ultima apariție a trupei Holograf înainte de moartea lui Mugurel Vrabete
Wowbiz.ro
„Am rămas doar noi” Ultima apariție a trupei Holograf înainte de moartea lui Mugurel Vrabete
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Redactia.ro
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Un turist a fost arestat în Dubai după ce ar fi filmat un atac iranian. Ce riscă bărbatul
KanalD.ro
Un turist a fost arestat în Dubai după ce ar fi filmat un atac iranian. Ce riscă bărbatul

Politic

Volodimir Zelenski a ajuns în România și se întâlnește cu Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan: Măsuri de securitate mai sporite decât la ultima lui vizită la București
LiveText
Politică 13:40
Volodimir Zelenski a ajuns în România și se întâlnește cu Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan: Măsuri de securitate mai sporite decât la ultima lui vizită la București
Oana Ţoiu recunoaște că în cazul Irinei Ponta, fata lui Victor Ponta, a fost „o eroare regretabilă, o comunicare paralelă”
Politică 11 mart.
Oana Ţoiu recunoaște că în cazul Irinei Ponta, fata lui Victor Ponta, a fost „o eroare regretabilă, o comunicare paralelă”
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Cum l-a pierdut Universitatea Craiova pe golgheterul Jovo Lukic: „Nu avem niciun regret! Avem cea mai puternică linie de atac din România”
Fanatik.ro
Cum l-a pierdut Universitatea Craiova pe golgheterul Jovo Lukic: „Nu avem niciun regret! Avem cea mai puternică linie de atac din România”
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața
Spotmedia.ro
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața