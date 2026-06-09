Fraudă cu accize la peste 5,3 milioane de litri de bere

Un cetățean român în vârstă de 69 de ani, cu domiciliul declarat în Marea Britaniie, este judecat în Belgia pentru o presupusă fraudă de amploare privind accizele aplicate băuturilor alcoolice. Procurorii cer o pedeapsă de 30 de luni de închisoare și o amendă de cel puțin 9 milioane de euro, relatează HLN.

Dosarul este analizat de Tribunalul Corecțional din Hasselt, în provincia Limburg.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi organizat, din localitatea Lummen, nu mai puțin de 219 transporturi de bere care figurau oficial ca fiind destinate Germaniei. În documente, marfa apărea ca fiind transportată către Germania, însă autoritățile susțin că berea nu a ajuns niciodată acolo. În realitate, cei aproximativ 5.379.000 de litri de bere ar fi fost transportați în Regatul Unit. Prin declararea destinației finale ca fiind Germania, suspectul ar fi beneficiat de regimul fiscal german privind accizele, considerat mai avantajos.

Procurori: „Este mai profitabil decât traficul de droguri”

Potrivit procurorilor, românul a mai fost condamnat pentru infracțiuni asemănătoare.

În 2021, Curtea de Apel din Anvers l-a condamnat la 30 de luni de închisoare și o amendă de 32,7 milioane de euro, ambele sancțiuni fiind parțial suspendate. Autoritățile belgiene susțin că noul dosar indică un mecanism similar de evitare a plății accizelor.

Bărbatul nu s-a prezentat la termenul de judecată de luni. Conform informațiilor prezentate în instanță, acesta se află în prezent într-un penitenciar din Spania, ca urmare a condamnării anterioare.

În pledoaria sa, procurorul a evidențiat profiturile obținute prin astfel de scheme de fraudare fiscală. „Vedem acest fenomen și în cazul alcoolului, motorinei și țigaretelor ilegale”, a declarat reprezentantul acuzării. Acesta a spus că asemenea activități pot deveni chiar mai profitabile decât traficul de droguri.

Statul belgian cere peste 9 milioane de euro

Serviciul Federal belgian pentru Vamă și Accize solicită recuperarea prejudiciului produs prin neplata taxelor. Instituția cere despăgubiri de cel puțin 9 milioane de euro, reprezentând accizele care ar fi fost evitate prin schema pusă la cale de cetățeanul român.

Instanța din Hasselt urmează să pronunțe verdictul pe 29 iunie.

Recent, tot în Belgia, patru membri ai unei familii de români au fost condamnați pentru furturi în serie, constituirea unui grup infracțional și fraudă informatică. În timpul procesului, avocații celor patru nu au contestat acuzațiile aduse de procurori, însă au cerut clemență din partea instanței și pedepse mai blânde.

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