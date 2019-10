De Livia Lixandru,

Agenții i-au cerut românului să rămână pe loc până la sosirea unui echipaj de Poliţie, însă acesta a devenit agitat și a strigat la ei: ‘Don’t touche me! (Nu mă atinge)’, potrivit Observator.tv.

În timp ce se afla întins pe asfalt, cu mâinile încătuşate la spate, românul a continuat să îi ameninţe pe agenţii de pază ai magazinului.

‘Tomorrow i’ll come here and i’ll fuck all the security. I’ll come back and i’ll kill you. No problem, tomorrow i’m coming for you (Mâine voi veni aici şi îi voi lua pe toţi agenţii de pază. Mă voi întoarce şi vă voi ucide. Mâine vin după voi!)’, a strigat românul în timp ce era la pământ, potrivit sursei citate.

Citeşte şi:

Casa Sadoveanu, dărâmată și înlocuită cu un bloc al omului de afaceri Dan Șucu. Organizațiile civice dau Primăria în judecată

Starea Libertății | Dragoș Pătraru, despre meschinăria clasei politice din România. „Oameni mici care-și mănâncă de sub unghie”

Bicskei a fost demis

GSP.RO După ce a fost bătut de Anamaria Prodan, Dan Alexa a fost oprit pe stradă de o femeie! Acum s-a aflat totul. Uluitor ce a urmat

HOROSCOP Horoscop 28 octombrie 2019. Cum încep zodiile săptămâna