Român beat care a condus 2 km pe contrasens și a ucis doi oameni pe o autostradă, arestat în Italia

Un judecător din Trieste a aprobat cererea de încarcerare a lui Iosif Jitariu Celestin, un șofer român de 33 de ani, care a provocat un accident mortal pe 20 iunie 2025. Potrivit Trieste Prima, bărbatul conducea sub influența alcoolului, având o alcoolemie de 3,14 g/litru, de peste șase ori limita legală de 0,5 g/litru.

Accidentul a avut loc pe drumul principal din Trieste, după ce Jitariu a condus mai mult de doi kilometri pe contrasens, la volanul unui Volkswagen Golf. Mașina sa, condusă cu viteză mare, s-a ciocnit frontal cu un Nissan Qashqai.

În urma impactului, Luca Sussich, de 35 de ani, și Valentina Gherlanz, de 36 de ani, ambii din Trieste, au murit pe loc. Alți trei pasageri din Nissan au fost grav răniți.