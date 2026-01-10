Cum a reușit românul să-l salveze pe bătrânul italian din apartamentul în flăcări

Antonio Boboc, un tânăr român de 18 ani din Tismana, județul Gorj, stabilit în Caltanissetta, Sicilia, a fost premiat de autoritățile locale pentru un act de curaj remarcabil. În ziua de 2 decembrie 2025, Antonio a salvat un bătrân dintr-un apartament cuprins de flăcări pe strada Via Redentore, riscându-și propria viață.

Potrivit portalului de știri Rotalianul.com, incidentul s-a petrecut într-o după-amiază de marți, când Antonio a observat fum ieșind din locuința vecinului său. Fără să stea pe gânduri, tânărul a intervenit prompt, reușind să-l scoată pe bărbatul în vârstă la timp.

Pompierii au ajuns ulterior la fața locului, au securizat clădirea și i-au acordat ajutor rezidentului, care, deși șocat, a scăpat nevătămat.

Românul de doar 18 ani a devenit erou în Italia

Pentru fapta sa eroică, Antonio a fost premiat în cadrul unei ceremonii organizate pe 8 ianuarie 2026 de Primăria din Caltanissetta. Consilierul pentru Protecția Civilă i-a oferit o plachetă pe care era gravat un mesaj ce evidențiază curajul și altruismul tânărului.

„Tânărul a intervenit sfidând pericolul pentru a proteja viața unui om, întruchipând idealele și virtuțile voluntariatului”, a spus el.

Consilierul a subliniat că gestul lui Antonio a făcut diferența între o tragedie și un final fericit și a lăudat implicarea activă a cetățenilor străini în organizațiile locale de voluntariat.

Un alt moment special al evenimentului a fost acordarea unei a doua plachete, de către președintele Consiliului Local, Gianluca Bruzzaniti. Acesta a evidențiat importanța exemplului oferit de tânărul român: „Intervenția lui Antonio a salvat o viață și poate genera emulație pozitivă între adolescenți. Apartenența la o asociație înseamnă, în primul rând, să oferi, nu doar să primești”.

Prima reacție a tânărului român după ce a devenit erou în Italia

Într-o postare pe Facebook, Antonio Boboc și-a exprimat recunoștința pentru sprijinul comunității și a împărtășit emoțiile trăite în ziua ceremoniei.

„Nu voi uita această dimineață minunată petrecută împreună cu voi. Vă mulțumesc pentru toate complimentele și pentru susținerea verbală. Sunt onorat că am pus în practică acest act eroic și că am salvat viețile cetățenilor din Caltanissetta, riscând-o pe a mea, cu curajul primit de la Dumnezeu și sub binecuvântarea Lui”, a scris el, în mediul online.

Antonio, care de un an este membru al asociației locale de voluntariat P.A. Caltanissetta anVas, a încheiat cu un apel către tinerii din comunitate: „Înscrieți-vă în aceste asociații pentru formarea voastră”.

Adrian, un tânăr român care a salvat o femeie dintr-un incendiu în Italia

Povestea lui Antonio amintește și de Adrian Popa, tânărul român care a salvat o femeie dintr-un incendiu, în iulie anul trecut, în Italia și își dorește să se facă pompier.

Adrian a reușit să o scoată din casă urcându-se pe scară și intrând în casă cu ajutorul mișcărilor de parkour, un sport pe care îl practică, în timp ce aștepta pompierii.

Băiatul se plimba cu prietenii prin zonă când a auzit-o strigând. S-a întors să vadă ce se întâmplă și atunci a remarcat-o pe italiancă stând la fereastră și cerând ajutorul. A reușit să o scoată din casă la timp și a dezvăluit la acel moment că are un singur vis: să devină pompier.

Visul lui Ștefan s-a blocat însă în fața birocrației: nu are cetățenia italiană (cerere depusă, așteaptă 3 ani). Totuși gestul său eroic ar putea accelera procedurile, după ce primarul din Legnago a propus să îi ofere o diplomă de onoare.