Românca a mers la un restaurant chinezesc din Asia cu mâncarea de acasă

Sunny s-a mutat din Craiova în Hong Kong în urmă cu mai bine de cinci, iar acolo locuiește alături de soțul său. Încă de când s-a mutat, ea filmează momente din viața în Asia pe care le împărtășește în mediul online, pe TikTok sau pe YouTube.

Recent, românca a distribuit un videoclip care a devenit viral. În clipul de pe TikTok, Sunny le-a povestit internauților că a mers la masă, la un restaurant chinezesc cu soțul și familia acestuia, dar ea a preferat să își ia la pachet mâncarea de acasă.

„Numai eu pot să merg la restaurant cu pachet după mine”, spune tânăra la începutul videoclipului.

De ce a mers românca la restaurant cu pachet de acasă

În videoclipul postat pe TikTok, Sunny a povestit și motivele pentru care a ales să meargă la masă cu socrii cu pachetul de mâncare de acasă. Petrecere a fost organizată pentru a-l sărbători pe soțul său, într-un restaurant chinezesc.

Totuși, aceasta mărturisește că nu îi place mâncarea chinezească așa că a fost nevoită să vină cu pachet de acasă ca să „nu moară de foame”.

„Am venit la chinezesc și mie nu prea îmi place mâncarea. Pot să mânânc un tăiețel așa, dar aș muri de foame, așa că vin cu pachet. Mi-am luat indian de data aceasta”, a mărturisit ea.

După ce le-a arătat internauților mai multe fotografii din meniu, Sunny a explicat în video: „Înțelegeți de ce trebuie să vin cu pachețel? Așa arată mâncarea. Orezul e făcut cu untură, nu pot să mănânc”, a mai explicat ea.

Cum au reacționat românii când au văzut că tânăra a mers cu pachetul de acasă la restaurant

Internauții au reacționat imediat la clipul postat de tânăra româncă pe TikTok. Românii care o urmăresc sunt familiarizați cu videoclipurile pe care le postează Sunny. Mulți dintre ei au fost de acord cu gestul lui Sunny, când au văzut cum arată mâncarea din restaurantul chinezesc la care a mers românca.

„Doamne ce mâncare ciudată! Soacră a făcut asta intenționat că știe că ție nu-ți pace”, a spus o femeie în comentarii.

„E puțin urât din partea lor dacă tot timpul aleg restaurante cu mâncare care ție nu-ți place. Soacra mea nu face așa. E chinezoaică, dar când mergem în China tot timpu ține cont să fie ceva mâncare și pentru mine”, a mai spus cineva în comentarii.

„Nu te învinovățesc, nu aș mânca nici eu”, a mai scris unul dintre internauți.

Printre internauții români care i-au lăsat zeci de comentarii tineri se numără și fani ai preparatelor chinezești. Unii dintre români au recunoscu că ar mânca de la restaurantele chinezești „dimineața, la prânz și seara”, în timp ce alții au mărturisit că de multe ori au căutat picioarele de broască pane în locațiile din Europa.

„Doamne, câte bunătăți. Aș mânca din toate”, i-a spus cineva tinerei.

„Picioarele de broască pane sunt bune, au gust de pește. Eu le mănânc și îmi plac”, a mai comentat o româncă.

„Eu am mâncat picioare de broaște aici în România fără să știu ce sunt, erau chiar bune. Mai bune decât orice carne”, a mai spus o persoană.

Recent, românca le-a arătat urmăritorilor de pe TikTok și ce a putut să cumpere cu 250 de lei din supermarket în China. Sunny a filmat toate produsele din coșul de cumpărături și i-a întrebat pe români cât ar fi costat totul în țara noastră.

