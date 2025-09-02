Femeia nu a primit dreptul să vândă alcool în magazinul ei

Un magazin românesc din Peterborough, Anglia, a fost refuzat pentru licența de alcool. Proprietara dorea să vândă băuturi alcoolice la Market 7 Ltd în anumite intervale orare, dar cererea a fost respinsă de comisia de licențiere.

Larisa Crețu stabilise un program clar în care ar fi vândut băuturile alcoolice în magazin. Aceasta intenționa să comercializeze alcool între orele 9:00 și 19:00, de luni până vineri, între orele 9:00 și 18:00 sâmbăta și între orele 9:00 și 16:00 duminica.

Măsurile pe care românca le-a propus pentru licență

Femeia s-a gândit inclusiv la un set de măsuri pe care să le aplice în magazinul ei pentru a putea vinde băuturi alcoolice fără să existe probleme. Femeia, mamă singură cu doi copii, a încercat tot ce i-a stat în putere pentru a obține aprobarea din partea autorităților, însă eforturile ei au fost în zadar.

Printre măsurile pe care le-a propus se numără:

Instalarea unui sistem CCTV complet

Interzicerea consumului de alcool în incintă

Excluderea berii și cidrului cu conținut ridicat de alcool

Limitarea vânzărilor de alcool la maxim 10% din suprafața totală

Motivele pentru care polițiștii s-au opus

Cererea de licență pentru alcool a magazinului românesc din Peterborough a fost respinsă. Poliția s-a opus vânzării de băuturi la Market 7 Ltd, deși proprietara Larisa Crețu a propus măsuri de siguranță.

Printre motivele invocate de Poliția din Peterborough se numără faptul că unitatea se află într-o zonă cu ordin de protecție, mai exact o zonă aflată sub Ordinul de Protecție a Spațiilor Publice (Public Spaces Protection Order – PSPO) .

Cel de-al doilea motiv este faptul că locația se află în vecinătatea unei zone de pe Lincoln Road, cunoscută pentru problemele și infracțiunile legate de consumul de alcool excesiv.

Un alt caz șocant în care a fost implicată o româncă în Anglia a avut loc în această vară. Femeia s-a răzbunat pe vecinii care au reclamat-o autorităților că făcea grătar, în momentul în care i-a prins și pe aceștia în flagrant.

Ce este Ordinul de Protecție a Spațiilor Publice din Anglia

Ordinul de Protecție a Spațiilor Publice (Public Spaces Protection Order – PSPO) din Anglia este o legislație locală care permite autorităților să impună restricții pentru a controla comportamentele considerate deranjante sau dăunătoare în spațiile publice. Scopul acestui ordin este să prevină și să reducă comportamentele antisociale și să protejeze liniștea și siguranța în zonele publice.

Ordinul PSPO poate interzice diverse activități precum vagabondajul, cerșetoria, hrănirea păsărilor, dormitul în spații publice, strigătele sau producerea de zgomote deranjante, cățărarea în copaci, colectarea de pietre și alte acțiuni considerate problematice de către autoritățile locale. De exemplu, în unele orașe, cățărarea în copaci sau dormitul în parcuri sunt sancționate conform acestor ordine.

Aceste măsuri au fost introduse în 2014 și au generat controverse, în special din partea activiștilor pentru drepturile civice, care susțin că sunt aplicate uneori excesiv și pot afecta persoanele fără adăpost sau alte grupuri vulnerabile.

Un astfel de ordin a fost aplicat și în Millfield, o zonă din Anglia, pentru a proteja spațiile publice împotriva unor comportamente considerate deranjante sau ofensatoare.

