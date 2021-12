420 de minute se așteapta, duminică dimineața și la prânz, potrivit aplicației Trafic Online a Poliției Române, la punctele de Trecere a Frontierei Nădlac I și Nădlac II Autostradă, pe sensul de intrare în România. Controlul la PTF Nădlac II Autostradă se efectuează pe 9 artere și 6 stații mobile, în timp ce la Nădlac I sunt deschise 5 artere pentru efectuarea controlului, plus 2 stații mobile.

Cei care intră în țară spun însă că, de fapt, timpul pe care l-au petrecut în coloană, așteptând să ajungă la controlul de la frontieră e și de 10 ore. Pe grupul de Facebook „Vama Nădlac turisme + 3,5t” sunt zeci de mesaje ale celor care așteaptă sau au așteptat multe ore, unii dintre ei noaptea, să intre în România.

„De la ora 8 la până ora 14 am stat eu la coadă la Vama Nădlac, de abia acum am reușit să trec”, a scris Damian P. în comentariile la o postare despre situația traficului la frontieră. Au urmat comentarii ale altor români blocați în coada de la vamă: „De 7 ore stăm noi”, a spus o femeie, „17 km în 6 ore, e jale”, a completat-o un bărbat.

Pe același grup, încă de sâmbătă seara au apărut mărturii despre aglomerația din vamă. Sunt oameni care au stat și 10 ore la Nădlac, dar și la celalalte puncte de trecerea frontierei timpii de așteptare sunt imenși. „Am stat 8 ore și acum stau și după foaia de carantină”, a scris un bărbat care a trecut pe la Petea.

„Nădlac 1 dezastru”, „Nădlac II 7 ore 5 km…”, „De la ora 2 stau și nu am trecut încă, acum e 11”, „O bătaie de joc, să stai atâtea ore”, „La Petea am zece ore de când stau în coloană și nici nu am trecut”, „De opt ore stau și nu am trecut”, „Acum am trecut, timp de așteptare 10 ore”, sunt alte mesaje de pe grup, de la oameni care au tranzitat vămile din vest.

În comentarii, românii care vin acasă s-au plâns că autoritățile își bat joc de oameni și nu fac niciun efort să fluidizeze traficul, deși știu foarte bine că în fiecare an, înainte de Crăciun, e aglomerație și se formează cozi interminabile. „Atâta bătaie de cap, prefer să nu vin în țară de sărbători din cauza la atâta bătaie de joc că așa e la noi, greu la noi, să stai cu orele la vamă”, a scris o femeie.

Autoritățile maghiare au transmis, pe site-ul Poliției, sâmbătă, că „timpii de așteptare la aproape toate punctele de trecere a frontierei din secțiunea de frontieră de est au crescut în mod dinamic astăzi, probabil din cauza lucrătorilor migranți străini care se întorc acasă din Europa de Vest”.

„Dacă vrei să mergi în România – și poți -, te rog să amâni plecarea sau să stai undeva pe parcurs, pentru a evita așteptarea noaptea la graniță”, a mai scris Poliția Maghiară.

