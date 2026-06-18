Portalul, gestionat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), va deveni obligatoriu pentru toți furnizorii de servicii medicale.

Potrivit proiectului, portalul va fi o componentă a Platformei Informatice din Asigurările de Sănătate (PIAS), dezvoltată și administrată de CNAS.

„Începând cu semestrul II al anului 2026, Casa Națională de Asigurări de Sănătate dezvoltă, administrează și pune la dispoziția asiguraților portalul «e-SănătateaMea», funcționalitate a Platformei informatice din asigurările de sănătate”, se arată în documentul oficial.

Pe lângă programările online, portalul va oferi acces securizat la informații medicale personale, inclusiv istoricul serviciilor medicale, documentele eliberate în sistemul public și rețetele electronice.

Totodată, românii vor putea consulta detalii despre tratamentele primite, medicamentele prescrise și dispozitivele medicale utilizate.

Proiectul face parte dintr-un plan mai amplu de modernizare a infrastructurii digitale din sănătate, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Acesta include inițiative precum „Redimensionarea, standardizarea și optimizarea PIAS”, menite să îmbunătățească accesul la servicii medicale și să sporească transparența în relația dintre pacienți și furnizorii de sănătate.

„Această reglementare este în acord cu dispozițiile Legii drepturilor pacientului, potrivit cărora pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza”, a declarat ministrul Cseke Attila.

Înainte de lansarea oficială, proiectul prevede desfășurarea unui program-pilot pentru testarea portalului.

Scopul principal al inițiativei este să faciliteze interacțiunea dintre asigurați și sistemul de sănătate, oferind un instrument modern și eficient de gestionare a programărilor și a informațiilor medicale.

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