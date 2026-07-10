Tendința globală de repatriere a aurului

Un sondaj al World Gold Council relevă o creștere a numărului de bănci centrale care analizează repatrierea sau diversificarea rezervelor de aur.

Motivele includ tensiunile geopolitice și lecțiile învățate după ce o parte din rezervele externe ale Rusiei au fost înghețate în 2022. În acest context, mai multe state au făcut deja pași concreți pentru a-și aduce aurul acasă.

India, de exemplu, a repatriat aproximativ 100 de tone de aur din Marea Britanie în 2024 și a continuat procesul în 2025. Acum, peste două treimi din rezervele sale sunt păstrate în țară.

Similar, Serbia a repatriat aproape întreaga rezervă de aur, iar Franța a transferat 129 de tone de la Federal Reserve Bank of New York la Paris.

Alte exemple includ Germania, care între 2013 și 2017 a adus înapoi 674 de tone, Țările de Jos cu 122,5 tone repatriate în 2014 și Polonia, care a făcut același lucru cu aproximativ 100 de tone de aur în 2019.

Poziția BNR: Distribuția actuală este adecvată

Potrivit unui răspuns al BNR, instituția nu intenționează să modifice structura de depozitare a rezervelor de aur ale României. Instituția consideră că actuala strategie asigură siguranța, lichiditatea și administrarea eficientă a acestor active.

„Evaluarea modului în care sunt păstrate rezervele de aur ar trebui privită prin prisma intereselor și strategiilor proprii ale fiecărui stat. Autoritate responsabilă, în cazul rezervelor de aur, Banca Națională a României, stabilește structura și locul de depozitare al acestor active în funcție de propriile criterii privind stabilitatea financiară, gestionarea riscurilor, accesibilitatea resurselor și obiectivele de politică economică.

De aceea, comparațiile între state trebuie făcute cu precauție, având în vedere că aceste decizii sunt influențate de factori specifici fiecărei țări. În acest context, distribuția actuală a rezervelor de aur este apreciată ca adecvată din perspectiva criteriilor și obiectivelor stabilite, reflectând echilibrul urmărit între siguranță, lichiditate, diversificarea riscurilor și eficiența gestionării acestor active”, a transmis BNR.

De ce păstrează România aur la Londra

BNR subliniază că depozitarea a 59% din aurul României la Banca Angliei oferă avantaje semnificative.

Lichiditatea este principalul argument invocat. Păstrarea aurului la Londra permite utilizarea imediată a acestuia în tranzacții internaționale, evitând costurile și întârzierile asociate transportului lingourilor din România.

„Astfel, din perspectivă practică, păstrarea aurului în custodie în străinătate, într-un cont alocat, la un custode precum Banca Angliei, un custode prestigios și una din cele mai sigure bănci centrale din lume, conferă garanția că rezerva de aur respectă condițiile standard și poate fi utilizată imediat pe piața metalelor prețioase pentru tranzacționare, ceea ce face posibilă folosirea imediată a acestor lingouri în situația unor tranzacții”, explică BNR.

Un alt avantaj este conformitatea lingourilor cu standardul internațional „Good Delivery” al London Bullion Market Association (LBMA).

Aceasta garantează acceptarea imediată a aurului pe piețele internaționale, fără necesitatea verificărilor suplimentare sau a costurilor de transport.

Rezervele de aur: un activ sigur

BNR subliniază că aurul păstrat la Banca Angliei rămâne proprietatea României, fiecare lingou fiind identificat individual în conturi alocate.

Chiar și în cazul improbabil al insolvenței custodelui, lingourile sunt protejate, nefiind incluse în masa credală a acestuia.

„Deosebit de important este faptul că, această mobilizare se face fără a mai implica alte costuri (transport) și resurse suplimentare pentru verificarea calității, deoarece Banca Angliei acceptă doar lingouri care sunt conforme cu standardul «good delivery» al London Bullion Market Association (LBMA). Caracteristicile contului alocat permit ca lingourile depozitate fizic să poată fi identificate după numărul unic al barei, producător, greutate, titlul de finețe al aurului, iar în caz de insolvență/faliment a/al custodelui, activele existente în contul alocat sunt segregate de activele custodelui disponibile pentru satisfacerea creanțelor aflate în masa credală”, explică BNR.

Creșterea valorii rezervelor

În ciuda dezbaterilor privind locul de depozitare, valoarea rezervelor de aur ale României a crescut semnificativ în ultimii ani, pe fondul aprecierii prețului aurului pe piețele internaționale.

BNR subliniază că această evoluție a contribuit la întărirea poziției sale financiare.

„Nivelurile maxime istorice atinse de prețul aurului pe piețele internaționale în ultimii ani au determinat o creștere semnificativă a valorii de piață a rezervelor de aur. Această dinamică a contribuit la întărirea poziției bilanțiere asociate deținerilor de aur și a evidențiat rolul acestuia ca activ de rezervă, cu funcție de conservare a valorii pe termen lung și de diversificare a portofoliului de rezerve internaționale. Creșterea valorii aurului a avut un efect pozitiv asupra poziției bilanțiere a instituției, în special în perioade marcate de volatilitate economică și financiară”, conchide BNR.

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