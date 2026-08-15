„Ieri seară (vineri – n.r.), la ora 20:00, România a depus oficial cererea de plată nr. 5 din PNRR. CP5 include 75 de ţinte şi jaloane (21 de reforme, 54 de investiţii), cumulând în valoare netă 1,65 miliarde euro bani europeni nerambursabili (granturi) şi 433 milioane euro pe componenta de împrumut. Este penultima cerere de plată din PNRR”, a scris Dragoș Pîslaru, pe pagina de Facebook.

Cu această cerere, rata de absorbţie a granturilor europene din PNRR atinge 78%, potrivit ministrului.

„Când am preluat mandatul, anul trecut, eram la 47% – acumulat în 4 ani și jumătate. În puțin peste un an, sub guvernul Bolojan, am adăugat 31 puncte procentuale și am păstrat integral alocarea de 13,57 miliarde euro pe granturi”, a precizat acesta.

După transmiterea cererii de plată, Pîslaru spune că a lucrat până la miezul nopţii la Ministerul Muncii, alături de echipa sa, la proiectul salarizării unitare.

„Le mulţumesc colegilor de la Ministerul Muncii. În politica noastră, e uşor să critici; e greu să construieşti şi să munceşti pentru binele ţării tale”, a concluzionat ministrul.

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