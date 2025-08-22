Suprafața arsă în acest an depășește recordul anterior din 2017, când 988.524 de hectare au fost distruse, dintre care peste jumătate în Portugalia, unde incendiile au provocat 119 decese. Estimările EFFIS iau în calcul doar incendiile care au afectat suprafețe mai mari de 30 de hectare.

Spania este cea mai grav afectată țară din UE, cu peste 400.000 de hectare arse, ceea ce reprezintă aproape 40% din suprafața totală distrusă în acest an. Incendiile din vestul țării au provocat patru decese.

Portugalia ocupă locul al doilea, cu aproape 274.000 de hectare distruse și trei decese înregistrate.

România se situează pe locul al treilea, cu 126.000 de hectare afectate de incendiile de vegetație. Alte state membre UE, precum Cipru, Germania și Slovacia, și-au doborât deja „recordul anual” din ultimele două decenii, de când există aceste date.

Totodată, în Franța, incendiile au distrus 35.600 de hectare.

Amintim că pompierii români au fost trimiși în Galicia, Spania, să lupte împotriva incendiilor de vegetație. Potrivit IGSU, 51 de pompieri din modulul specializat în stingerea incendiilor de pădure au plecat joi dimineața, la ora 6.00, de pe Baza 90 de Transport Aerian Otopeni „Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu”.

