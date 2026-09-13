Aproape unul din 12 români nu își permite o mașină pentru uz personal. În 2025, procentul a fost de 8,1%, peste media Uniunii Europene, de 5,5%, arată cele mai noi date Eurostat. România este astfel pe locul 6 în UE după ponderea oamenilor care spun că nu își permit financiar un autoturism. Vestea bună este că situația s-a îmbunătățit mult: în 2024 procentul era de 15,6%, aproape dublu.

În 2025, 8,1% dintre români trăiau în gospodării care nu își permiteau o mașină. Cu un an înainte, procentul era de 15,6%. Diferența este și mai mare dacă ne uităm în urmă cu zece ani. În 2015, 35,5% dintre români se aflau în această situație. Cu alte cuvinte, chiar dacă România rămâne printre țările europene cu cele mai mari procente, evoluția din ultimul deceniu este clară: tot mai puțini oameni spun că lipsa banilor îi împiedică să aibă o mașină.

Datele Eurostat nu arată câți români nu au autoturism. Indicatorul îi include doar pe cei care nu își permit financiar o mașină. Cei care aleg să nu aibă automobil sau nu au nevoie de unul nu intră în această categorie.

Cea mai mare pondere din Uniunea Europeană este înregistrată în Finlanda, unde 11,3% dintre oameni nu își permit o mașină. Urmează Ungaria, cu 10,4%, și Bulgaria, cu 10%. Înaintea României se mai află Slovacia, cu 8,5%, și Danemarca, cu 8,3%. România vine imediat după acestea, cu 8,1%.

România este pe locul 6 în UE la oamenii care nu își permit o mașină. Imagine generată cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Clasamentul arată că indicatorul nu poate fi citit pur și simplu ca o listă a celor mai sărace țări din UE. Faptul că Finlanda și Danemarca apar în partea de sus arată că situația diferă mult de la o țară la alta și depinde inclusiv de modul în care gospodăriile răspund la întrebările privind lipsurile materiale. La polul opus se află Cipru, unde doar 1,6% dintre locuitori spun că nu își permit financiar un automobil. În Slovenia procentul este de 1,7%, iar în Croația de 2,6%. La nivelul întregii Uniuni Europene, media este de 5,5%.