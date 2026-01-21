Șase tipuri de pensii speciale, plătite de la buget

Discuția despre reforma pensiilor speciale a fost relansată în contextul modificărilor propuse pentru pensiile magistraților, însă procesul este blocat temporar la Curtea Constituțională, care a amânat de mai multe ori o decizie finală. În lipsa unui verdict clar al CCR, orice reformă amplă riscă să fie suspendată.

Conform datelor Casei Naționale de Pensii, citate de Newsweek, în România există șase categorii principale de pensii speciale, acordate unor profesii considerate de interes strategic.

Cea mai mică pensie specială medie este de aproximativ 6.200 de lei, iar cea mai mare depășește 25.000 de lei lunar.

Cele șase tipuri de pensii speciale sunt cele pentru:

Corpul diplomatic și consular – 784 de beneficiari, pensie medie de 6.975 de lei

Parlamentari – 872 de beneficiari, pensie medie de 6.225 de lei

Aviația civilă – 1.337 de beneficiari, pensie medie de 13.132 de lei

Magistrați – 5.768 de beneficiari, pensie medie de 25.416 lei

Personal auxiliar din instanțe – 2.350 de beneficiari, pensie medie de 7.071 de lei

Curtea de Conturi – 667 de beneficiari, pensie medie de 10.202 lei

În total, aceste pensii speciale costă statul român aproape 197 de milioane de lei pe lună, adică 2,36 miliarde de lei pe an.

În cazul magistraților, diferența dintre pensia contributivă și cea plătită efectiv de stat este uriașă: dintr-o pensie medie de peste 25.000 de lei, doar aproximativ 7.500 de lei provin din contribuții, restul fiind suportat de buget.

Pe lângă pensiile speciale clasice, statul mai plătește indemnizații și pensii acordate prin legi speciale pentru opt categorii de beneficiari, printre care: veterani de război (pensie 912 lei), persoane persecutate de regimul comunist (pensie 1.511 lei, pe una din legi și pensie medie 854 de lei, pe o altă lege), revoluționari (pensie medie 2.179 de lei), artiști (pensie medie 345 de lei) sau membri ai uniunilor de creație (pensie medie 1.933 de lei), soț supraviețuitor (pensie medie 128 de lei) și persoane care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Serviciului Muncii 1950-1961 (pensie medie 80 de lei).

Aceste plăți însumează aproximativ 427 de milioane de lei pe lună, adică peste 5,1 miliarde de lei pe an, potrivit sursei citate.

În plus, statul completează pensiile a peste 839.000 de pensionari care nu ating pragul pensiei minime prin contributivitate. Efortul bugetar pentru această categorie este de 5,3 miliarde de lei anual.

La aceste sume se adaugă pensiile militarilor și ale polițiștilor, care nu sunt plătite prin Casa de Pensii:

pensiile polițiștilor: aproximativ 8 miliarde de lei pe an

pensiile militarilor: aproximativ 4,5 miliarde de lei pe an.

Concret, statul român cheltuie anual 25 miliarde de lei pe pensii speciale. În plus, sunt plătite 4,6 miliarde de lei pentru pensiile exclusiv contributive.

