Protejarea cererilor și a actelor notariale

„Pe toată durata întreruperii, cererile depuse la ghișeu, prin poștă sau curier au fost înregistrate cu menționarea exactă a datei și orei primirii. La repunerea în funcțiune, toate cererile – inclusiv actele notariale autentificate anterior blocării sistemului – vor fi introduse în registrul electronic, păstrându-se obligatoriu rangul acestora”, a transmis Guvernul României. În plus, valabilitatea extraselor de carte funciară eliberate înainte de incident a fost prelungită automat cu numărul de zile cât sistemul a fost indisponibil.

Funcționarea se va face etapizat pentru a evita suprasolicitarea

Revenirea la funcționare a aplicației e-Terra va avea loc etapizat, pentru a evita supraîncărcarea sistemului. „În prima zi, activitatea va include înregistrarea actelor autentificate în perioada de întrerupere și verificarea funcționării aplicației, în colaborare directă cu notarii publici. Din a doua zi, sistemul va fi disponibil și pentru persoanele autorizate, pentru a asigura tratament egal tuturor beneficiarilor”, a mai precizat Guvernul.

În zonele unde există un volum mare de cereri în așteptare, personal suplimentar va fi redirecționat temporar pentru a accelera procesarea.

Plata cu cardul în aplicație nu va fi disponibilă

În primele zile de la reluarea activității, utilizatorii trebuie să știe că plata cu cardul în aplicație nu va fi disponibilă. În schimb, vor putea efectua plăți prin ordin de plată sau la casieria oficiului, primind chitanțe emise prin e-Terra.

Documentele justificative pentru taxe plătite până la 15 iulie 2026 rămân valabile pentru înregistrare până la 5 septembrie 2026. De asemenea, fiecare oficiu teritorial va dispune de cel puțin o stație de lucru pentru public, unde proprietarii pot verifica informațiile despre imobilele deținute. Un call-center dedicat va fi disponibil pentru a răspunde întrebărilor utilizatorilor.

Aplicația ar putea funcționa mai lent, din cauza volumului mare de cereri

Autoritățile avertizează că, în primele zile, aplicația ar putea funcționa mai lent, din cauza volumului mare de cereri acumulate. „Noua infrastructură este mai performantă, iar funcționarea este de așteptat să revină la parametri normali pe măsură ce volumul de accesări se stabilizează. Sistemul va fi monitorizat permanent, iar echipele tehnice vor interveni imediat în cazul oricărei disfuncționalități”, a declarat Guvernul.

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