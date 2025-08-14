Fitch reevaluează ratingul României

Agenția de rating Fitch va reevalua calificativul României pe 15 august 2025, un moment crucial pentru Guvernul Bolojan și pentru țară.

Majoritatea analiștilor cred că adoptarea primelor măsuri de reducere a deficitului ar putea convinge agenția să mențină România în afara categoriei „junk”, la rating BBB- cu perspectivă negativă, conform Economica.net.

România, la limita inferioară a scalei de investiții

În prezent, România se află la limita inferioară a scalei de investiții, cu perspectivă negativă. Pachetul de măsuri fiscale anunțat în iulie ar putea ajuta țara să evite o retrogradare în această toamnă.

Totuși, experții sunt de părere că perspectiva negativă ar putea persista din cauza riscurilor legate de implementarea măsurilor fiscale adoptate de Guvernul Bolojan.

„De remarcat că S&P a efectuat deja o revizuire extraordinară, confirmând ratingul actual al României. Cu toate acestea, perspectiva negativă ar putea persista din cauza riscurilor legate de implementarea măsurilor fiscale, în special în 2026, când ar putea apărea dificultăți.

Presupunând că Fitch confirmă ratingul de investiții, ne așteptăm ca România să revină pe piețele internaționale încă din septembrie”, a explicat Ciprian Dascălu, economistul șef al BCR, pentru sursa citată mai sus.

Prețul reabilitării lui Nuțu Cămătaru. Ce-l oprește pe celebrul interlop să redevină „om cinstit”
Recomandări
Prețul reabilitării lui Nuțu Cămătaru. Ce-l oprește pe celebrul interlop să redevină „om cinstit”

Pachetul de consolidare fiscală

Fitch a anunțat într-un comunicat de presă din iulie 2025 că implementarea celui mai recent pachet de consolidare fiscală va influența actualizarea previziunilor fiscale. Agenția a subliniat importanța reducerii deficitului și stabilizării datoriei pentru ratingul suveran.

Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a aprobat pachetul de măsuri fiscale pe 7 iulie. Executivul estimează un impact bugetar de 1,1% din PIB în 2025 și 3,5% în 2026.

Măsurile sunt echilibrate între venituri și cheltuieli, cu prima etapă intrând în vigoare la 1 august 2025. Guvernul Bolojan lucrează în prezent la finalizarea și la adoptarea celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale pentru reducerea cheltuielilor, acesta având la baza o serie de reforme ce vizează sistemul de stat.

Riscuri potențiale ca România să treacă la „junk”

Specialiștii sunt însă de părere că situația se poate schimba în următorii doi ani, dacă traiectoria consolidării fiscale deviază semnificativ de la așteptările actuale. Acest lucru poate fi cauzat de insuficiența măsurilor sau de o creștere economică slabă.

O scădere a ratingului ar putea avea loc și dacă datoria externă a țării crește peste estimările curente sau condițiile de finanțare ale deficitului extern se deteriorează. Întârzierile semnificative în primirea fondurilor europene reprezintă un alt factor de risc.

Coaliția de guvernare analizează noi măsuri fiscale. Surse: „Mă tem că creșterile de taxe nu s-au terminat”
Recomandări
Coaliția de guvernare analizează noi măsuri fiscale. Surse: „Mă tem că creșterile de taxe nu s-au terminat”

Următoarele evaluări ale României

După revizuirea Fitch din 15 august, următoarele evaluări ale ratingului României vor fi efectuate de Moody’s pe 12 septembrie și de Standard & Poor’s pe 10 octombrie 2025.

Decizia Fitch din 15 august va fi crucială pentru perspectivele economice ale României. Implementarea eficientă a măsurilor fiscale și menținerea stabilității economice sunt esențiale pentru evitarea unei posibile retrogradări și pentru păstrarea încrederii investitorilor internaționali.

Ce este scorul „junk”

Scorul de „junk” reprezintă un rating de credit considerat „speculativ” sau „nesigur” pentru investiții. Acesta indică faptul că țara respectivă are un risc mai mare de a nu-și putea onora obligațiile financiare, adică există un risc crescut de incapacitate de plată sau alte probleme financiare majore.

Ratingurile Fitch sunt împărțite în două mari categorii:

  • Investment grade (calitate pentru investiții): cuprinde ratingurile de la AAA (cel mai bun) până la BBB-;
  • Speculative grade sau „junk” (calitate speculativă): ratingurile de la BB+ în jos. Acestea sunt considerate nerecomandate pentru investitori care caută o siguranță mai mare.

Astfel, o țară cu rating junk este una evaluată ca având o bonitate mai scăzută, iar investițiile în astfel de țări sunt considerate mai riscante. Fitch poate retrograda o țară la acest nivel dacă există deficite fiscale mari și persistente, creșteri necontrolate ale datoriei publice, instabilitate politică sau economică, și alte factori care afectează stabilitatea financiară.

Asigurările date de Donald Trump liderilor europeni și lui Volodimir Zelenski înainte de summitul din Alaska
Recomandări
Asigurările date de Donald Trump liderilor europeni și lui Volodimir Zelenski înainte de summitul din Alaska

Ce înseamnă scorul „junk” pentru o țară

Un scor de junk pentru o țară înseamnă, practic, că țara respectivă este considerată un debitor riscant, cu un risc mai mare ca aceasta să nu-și poată rambursa datoriile. Aceasta indică un risc crescut pentru creditorii și investitorii care ar putea să nu fie plătiți la timp sau în totalitate.

Mai exact, când o țară primește un rating de credit junk, înseamnă că:

  • Costurile de împrumut pentru acea țară cresc semnificativ, deoarece investitorii cer dobânzi mai mari pentru a compensa riscul ridicat.
  • Statul poate fi nevoit să se împrumute mai mult pentru a-și plăti datoria existentă și cheltuielile, ceea ce agravează situația fiscală.
  • Există riscuri politice și economice ridicate care afectează încrederea investitorilor în capacitatea guvernului de a-și gestiona finanțele.
  • Investițiile străine scad sau se retrag, ceea ce poate duce la o creștere a șomajului și o încetinire a economiei.
  • Moneda națională se poate deprecia mai rapid din cauza incertitudinilor financiare.

Pentru populație și economie, un rating junk înseamnă instabilitate economică, creșterea costurilor financiare și un mediu mai puțin propice pentru creștere și dezvoltare.

Principalele riscuri pentru o țară când economia trece la „junk”

Principalele riscuri pentru economia unei țări dacă ratingul său de credit devine junk sunt următoarele:

  • Creșterea costurilor de împrumut: O țară cu rating junk trebuie să plătească dobânzi mai mari pentru a atrage finanțare. Costul de împrumut crește semnificativ deoarece investitorii cer o primă de risc mai mare pentru a compensa nesiguranța rambursării.
  • Devalorizarea monedei naționale: Incertitudinile financiare și riscurile crescute determină o depreciere mai rapidă a monedei naționale, ceea ce aduce inflație și scumpiri pentru populație.
  • Împrumuturi mai mari pentru plata datoriilor: Statul poate fi nevoit să se împrumute suplimentar pentru refinanțarea datoriei existente și acoperirea deficitului bugetar, ceea ce agravează situația fiscală și duce la o spirală a datoriei.
  • Scăderea investițiilor străine directe: Un rating junk transmite investitorilor că există riscuri majore politice, economice și financiare. Astfel, investițiile străine scad sau dispar, afectând negativ creșterea economică și creând șomaj.
  • Instabilitate economică și socială: Costurile financiare ridicate și lipsa investițiilor pot duce la șomaj în creștere, stagnarea sau contracția economiei, precum și la tensiuni sociale.
  • Pierderea încrederii investitorilor: Există riscul ca investitorii să retragă capitalul, iar guvernul să fie nevoit să se bazeze mai mult pe finanțarea internă sau pe banca centrală, ceea ce poate duce la politici monetare și fiscale mai restrictive sau ineficiente.

Ce măsuri fiscale a adoptat România în primul pachet

Primul pachet de măsuri fiscale adoptat de Guvernul Bolojan în 2025 a avut ca principal obiectiv reducerea deficitului bugetar:

  • Creșterea cotei standard de TVA de la 19% la 21%, cu introducerea unei cote reduse unice de 11% pentru alimentele de bază și alte produse esențiale, începând cu 1 august 2025.
  • Majorarea impozitului pe dividende de la 10% la 16%, cu obligația ca impozitul să fie declarat și plătit până pe 25 ale lunii următoare plății dividendului.
  • Instituirea unui impozit specific pe cifra de afaceri a băncilor, cu cote de 2% în prima jumătate a anului 2025 și 4% în a doua jumătate.
  • Introducerea unei contribuții la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei.
  • Creșterea accizelor la alcool, tutun și carburanți.
  • Supraimpozitarea profiturilor mari.
  • Măsuri de înghețare a salariilor și pensiilor în 2026, restrângerea angajărilor în sectorul public și reducerea cheltuielilor nejustificate.
  • Reorganizări în sistemul bursei școlare pentru a deveni meritocratic și sustenabil.

Guvernul și-a propus astfel să crească veniturile la buget și să reducă cheltuielile permanente, cu un impact estimat de 9,5 miliarde lei suplimentar la buget în 2025 și 35 miliarde lei în 2026, alături de o reducere a cheltuielilor de peste 57 de miliarde lei în 2026.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Anunțul făcut de Bursucu' după ce a lăsat Kanal D pentru Antena 1: „Se plătește mult”. Va fi implicat în mai multe proiecte

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
O nouă taxă marca Bolojan face vâlvă în România. De data aceasta cele mai supărate sunt doamnele și domnișoarele. Ce a anunțat Guvernul
Viva.ro
O nouă taxă marca Bolojan face vâlvă în România. De data aceasta cele mai supărate sunt doamnele și domnișoarele. Ce a anunțat Guvernul
Zici că a întinerit! Cu o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au fotografiat-o paparazzi în oraș
Unica.ro
Zici că a întinerit! Cu o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au fotografiat-o paparazzi în oraș
Andreea Berecleanu, mesaj emoționant în memoria prietenei sale, Cristina Țopescu. Ce a transmis public prezentatoarea: „Spune-le celor dragi că...”
Elle.ro
Andreea Berecleanu, mesaj emoționant în memoria prietenei sale, Cristina Țopescu. Ce a transmis public prezentatoarea: „Spune-le celor dragi că...”
gsp
„A fost ceva intens, scurt, extraordinar” » Jurnalista-fotomodel din Kosovo, peripeții în București: „Mai bine o cupă de șampanie ...”
GSP.RO
„A fost ceva intens, scurt, extraordinar” » Jurnalista-fotomodel din Kosovo, peripeții în București: „Mai bine o cupă de șampanie ...”
Se schimbă numele Arenei Naționale? » Companiile care au primit interzis: „Ar aduce atingere populației României!”
GSP.RO
Se schimbă numele Arenei Naționale? » Companiile care au primit interzis: „Ar aduce atingere populației României!”
Parteneri
Mihai Albu, operat de cancer anul trecut, a primit cu puțin timp în urmă verdictul de la medici! I se schimbă tot restul vieții. Ce i-au spus chiar când se pregătea să plece în luna de miere?
Libertateapentrufemei.ro
Mihai Albu, operat de cancer anul trecut, a primit cu puțin timp în urmă verdictul de la medici! I se schimbă tot restul vieții. Ce i-au spus chiar când se pregătea să plece în luna de miere?
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Avantaje.ro
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV
Tvmania.ro
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV

Alte știri

Mii de elevi crescuți de un singur părinte nu vor mai primi bursele sociale în anul școlar 2025-2026
Știri România 12:02
Mii de elevi crescuți de un singur părinte nu vor mai primi bursele sociale în anul școlar 2025-2026
Cât va fi CASS-ul suplimentar pentru coasigurați, din septembrie. Banii se pot plăti în două tranșe
Știri România 11:05
Cât va fi CASS-ul suplimentar pentru coasigurați, din septembrie. Banii se pot plăti în două tranșe
Parteneri
Cum au reușit ucrainenii să introducă drone în Rusia pentru Operațiunea „Pânza de Păianjen”: „Am trecut prin iad”
Adevarul.ro
Cum au reușit ucrainenii să introducă drone în Rusia pentru Operațiunea „Pânza de Păianjen”: „Am trecut prin iad”
O firmă din Grupul Țiriac a primit 18,4 milioane euro ajutor de la stat la numai patru luni de la înființare!
Fanatik.ro
O firmă din Grupul Țiriac a primit 18,4 milioane euro ajutor de la stat la numai patru luni de la înființare!
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Destinația de vacanță aleasă de Ilinca Gheorghiu, actrița din serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”. „Am intrat în mare îmbrăcați și râdeam cu lacrimi”
Stiri Mondene 12:46
Destinația de vacanță aleasă de Ilinca Gheorghiu, actrița din serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”. „Am intrat în mare îmbrăcați și râdeam cu lacrimi”
Atac la Irinel Columbeanu, după ce Irina, fiica lui, i-a achitat datoriile de la azil: „I-a plăcut viața, a iubit femei frumoase, a cheltuit cu ele”
Stiri Mondene 12:44
Atac la Irinel Columbeanu, după ce Irina, fiica lui, i-a achitat datoriile de la azil: „I-a plăcut viața, a iubit femei frumoase, a cheltuit cu ele”
Parteneri
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune: „Să vii să îmi spui că sunt o babă...”
Elle.ro
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune: „Să vii să îmi spui că sunt o babă...”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Viva.ro
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Parteneri
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
TVMania.ro
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
ObservatorNews.ro
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
Mihai Albu, operat de cancer anul trecut, a primit cu puțin timp în urmă verdictul de la medici! I se schimbă tot restul vieții. Ce i-au spus chiar când se pregătea să plece în luna de miere?
Libertateapentrufemei.ro
Mihai Albu, operat de cancer anul trecut, a primit cu puțin timp în urmă verdictul de la medici! I se schimbă tot restul vieții. Ce i-au spus chiar când se pregătea să plece în luna de miere?
Parteneri
Militari Residence şi Popeşti-Leordeni, peste o capitală europeană: lux şi opulenţă prin mizerie
GSP.ro
Militari Residence şi Popeşti-Leordeni, peste o capitală europeană: lux şi opulenţă prin mizerie
Cum se împarte asigurarea de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner » Ce primește Mihaela Rădulescu
GSP.ro
Cum se împarte asigurarea de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner » Ce primește Mihaela Rădulescu
Parteneri
Fotografia emoționantă cu pompierii din Grecia care dorm pe stradă, epuizați după lupta cu incendiile devastatoare
KanalD.ro
Fotografia emoționantă cu pompierii din Grecia care dorm pe stradă, epuizați după lupta cu incendiile devastatoare
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
StirileKanalD.ro
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Wowbiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Promo
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Advertorial
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Wowbiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
StirileKanalD.ro
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Deținutul de la Penitenciarul Mărgineni a evadat după ce a aflat că iubita l-ar fi înșelat cu un fost coleg de celulă
KanalD.ro
Deținutul de la Penitenciarul Mărgineni a evadat după ce a aflat că iubita l-ar fi înșelat cu un fost coleg de celulă

Politic

Statul a plătit 400 de milioane de euro, după 20.000 de procese ale magistraților. Azi se publică proiectul pentru pensionarea acestora
Politică 12:22
Statul a plătit 400 de milioane de euro, după 20.000 de procese ale magistraților. Azi se publică proiectul pentru pensionarea acestora
Ilie Bolojan avertizează că ar putea demisiona dacă pachetul doi nu e adoptat. A mai făcut o astfel de declarație înainte de primul pachet
Politică 09:55
Ilie Bolojan avertizează că ar putea demisiona dacă pachetul doi nu e adoptat. A mai făcut o astfel de declarație înainte de primul pachet
Parteneri
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Spotmedia.ro
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Zodiile pentru care se răstoarnă căruța cu noroc în următoarele 45 de zile. Vine perioada de aur, șase nativi sunt avantajați
Fanatik.ro
Zodiile pentru care se răstoarnă căruța cu noroc în următoarele 45 de zile. Vine perioada de aur, șase nativi sunt avantajați
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii
Spotmedia.ro
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii