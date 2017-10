Românii care sunt mai longevivi provin din județul Sibiu. Speranța sibienilor este cu aproape trei ani mai mare față de restul oamenilor din țară, potrivit unui studiu realizat recent. Autorii cercetării susțin că un an de viață în plus costă doar șase lei.

Populația totată a județului Sibiu a crescut în ultimii ani, în vreme ce la nivel național aceasta a scăzut. Asta rezultă dintr-un studiu realizat de Doina Merlă, din cadrul Direcției de Sănătate Publică, informează Turnul Sfatului.

Studiul a fost realizat pe o perioadă de zece ani și a contribuit la apariția noii legi a asistenței comunitare. Asistența medicală comunitară implică acordarea de servicii medicale primare comunităților rurale, sărace sau persoanelor vulnerabile.

Doctor Doina Merla a explicat că, potrivit cercetării, un an în plus de viață costă șase lei.

„S-au standardizat cele două tipuri de populație, după o machetă a Organizației Mondiale a Sănătății și pe un program al OMS – Global Burden of Disease (Povara globală a bolii). În această machetă standard am introdus numărul populației, numărul deceselor și, mai departe, toți indicatorii au fost standardizați. Deci, anii de viață trăiți de întreaga populație, apoi anii de viață trăiți de populația care a beneficiat de asistență, calculând câți ani a trăit fiecare tip de populație. Și s-a făcut pe urmă o comparație, s-a găsit diferența între cât a trăit populația asistată comunitar și cât a trăit cea neasistată. Diferența rezultată o reprezintă anii de viață trăiți în plus de populația care a beneficiat de servicii de asistență medicală comunitară. Sau, cel mai simplu spus, au trăit mai mult. Mai departe, analizând costurile totale alocate și împărțindu-le la numărul de beneficiari, putem spune că în 2016 raportul cost-eficacitate este de 6,6 lei pentru un an de viață în plus”, a explicat Doina Merla.